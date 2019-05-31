«Выборы приходят и уходят, а мы остаемся». Как депутаты дали старт губернаторской кампании

Психоделические иллюзии и переход на личности. «Единая Россия» и оппозиция пожелали друг другу на осенних выборах удачи и неудачи.

Законодательное собрание Петербурга//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Проект постановления «О назначении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга – губернатора Санкт-Петербурга» председатель ЗакСа Вячеслав Макаров внес на рассмотрение парламента 29 мая. Спустя два дня его спокойно приняли 48 голосами «за» и двумя – «против». Голосование было, по сути, техническим, как и сопроводительные речи — однако нечасто в зале заседаний петербургского Законодательного собрания появляется тень Алексея Навального.

По данным «Фонтанки», изначально постановление, необходимое для старта губернаторской кампании, собирались принимать в среду, 5 июня, но в итоге процесс ускорили. На голосование в пятницу этот вопрос вынесли первым номером. «Такой концентрации кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга, как здесь, нет ни в одной точке страны», – с гордостью произнес Макаров, оглядев зал с гордостью открывающего концерт конферансье, и уступил выступающим место.

Борис Вишневский, который уже заявил о своем намерении баллотироваться, начал с перечисления наиболее актуальных прегрешений власти. «Довольно ли мы тем, что администрация не способна очистить город зимой от снега, а летом от пыли? – риторически спрашивал парламентарий. – Устраивает ли нас, что, несмотря на обещания, не вводятся новые станции метро? А когда горожане выходят на согласованное шествие с лозунгами против такой городской политики — их разгоняют дубинками?» Дальше депутат перешел к практике: признать «предпосылки для честных выборов» можно будет только в том случае, если «муниципальный фильтр» пройдут кандидаты от шести парламентских партий. Почему только от них? Потому что за них уже однажды проголосовали. Напомним, в Петербурге муниципальный фильтр максимальный, 10%, что не позволяет выдвигаться никому из потенциальных кандидатов без согласия «Единой России». Из 1480 депутатских мандатов 1187 принадлежат единороссам.

Максим Резник баллотироваться не собирается, но его конфликт с действующим руководством города давно вышел за рамки предвыборной риторики, развернувшись на поле судебных разбирательств, массовых мероприятий и неавторизованного черного пиара. «Все, что происходит, мало напоминает мне выборы, – заявил Резник. – Скорее, спецоперацию по внедрению Беглова». В этом месте спикер парламента единственный раз прервал выступающего не для того, чтобы напомнить о регламенте, а чтобы остановить переход на личности. Резник вспомнил выборы 2014 года, на которые не допустили Оксану Дмитриеву, после чего Георгий Полтавченко одержал победу на фоне низкой явки. «Мы должны разочаровать власть и провести новый марш — на избирательные участки, – заявил Резник. – Наш вариант – «умное голосование»: за любого, кроме Беглова, на губернаторских и против «Единой России» – на муниципальных выборах». В этом случае, по мнению парламентария, есть шанс нанести кандидату от власти поражение во втором туре. Напомним, ранее проект «Умное голосование» запустил оппозиционный политик Алексей Навальный.







Сама Дмитриева тоже вернулась мыслями в 2014 год, когда за ее нерегистрацией последовали «промышленные» подтасовки, а Петербург стал «столицей фальсификаций». Примечательно, что на встречах будущих вице-губернаторов с депутатами Любовь Совершаева согласилась с Дмитриевой в том, что выборы 2014-го были «непростыми». «Сам факт выдвижения для независимого кандидата не является определяющим, – констатировала теперь Дмитриева, вернувшись к вопросу о муниципальном фильтре. – В ситуации, когда нет реальной конкуренции кандидатов, остается конкуренция программ, тезисов». Относительно ее собственного выдвижения, по словам Дмитриевой, решение еще не принято.

Единоросс Андрей Анохин высказался против превращения предвыборной повестки в балаган и «психоделических иллюзий». Парламентарий заявил, что городу «нужен менеджер, а не оратор», обвинил представителей оппозиции в «наивной повестке» и в том, что «безответственная политическая жизнь» стала их реальностью.

Последним слово взял сам Вячеслав Макаров. «Сегодня я услышал много жестких слов в адрес партии власти, – примиряюще начал он. – Я понимаю, что выборы — это эмоции, схватка. И я хочу, чтобы после выборов мы могли смотреть друг другу в глаза искренне, как сейчас». Многие смотрели в пол, но это и неважно — интонация отца семейства, разнимающего дерущихся детей, все более овладевала речью спикера. «Чтобы не оскорбить, не дай бог, не унизить друг друга, – продолжал Макаров. – Показать политическую культуру Санкт-Петербурга, чтобы никто не чувствовал себя обиженным». Все это нуждалось в какой-то запоминающейся коде — и она последовала. «Выборы приходят и уходят, – заявил глава законодательной власти города. – А мы остаемся».

Голосование прошло без неожиданностей, и напряжение как-то сразу спало, хотя в повестке оставалось еще несколько знаковых вопросов. К примеру, депутатам предстояло окончательно оградить несовершеннолетних от безалкогольных энергетиков. Во втором чтении принимали пресловутый законопроект о территориях со специальным статусом в Санкт-Петербурге, через который парламентарии намерены контролировать застройку особо важных районов.

Но главное было сделано, и еще до окончания заседания постановление правительства о выборах появилось на сайте Смольного, дав отмашку кандидатам на регистрацию. В коридоре единственный представитель ЛДПР в ЗакСе Олег Капитанов тянул несуществующую интригу, заявляя, что до воскресенья еще нельзя говорить, кто именно будет выдвинут от партии. Рядом Михаил Амосов жаловался журналистам, что со времени его последнего участия список необходимых для регистрации документов сильно вырос. «Говорят, чуть ли не справка о том, что не состою в «Яблоке», – удивлялся депутат. – Но здесь, думаю, перемудрили что-то».

Вскоре СМИ распространили ответ городской избирательной комиссии, согласно которому муниципальный фильтр в Петербурге не будет снижен и останется на уровне 10%. Новости в этом нет: поводом для вопросов стало письмо от главы ЦИК Эллы Памфиловой, в котором она предлагала снизить в Петербурге максимальную планку до 6%. Можно только посочувствовать горизбиркому, которому теперь приходится отдуваться перед журналистами за петербургских депутатов — именно они должны были бы принимать соответствующий закон. Вопрос поднимали в конце года по инициативе КПРФ — и похоронили. На данный момент в ЗакСе и в Госдуме лежат законопроекты за авторством ЛДПР о снижении планки, но они не одобрены, так что фильтр не может быть изменен даже теоретически. Спустя пару часов добавили конкретики. На заседании горизбиркома озвучили необходимое количество подписей горожан для самовыдвиженцев (76 359) и муниципальных депутатов для кандидатов (155). Тогда же назвали и стоимость выборов для бюджета — порядка 600 млн рублей. Но это на два тура: при нынешнем фильтре не факт, что все пригодится.

Николай Кудин, "Фонтанка.ру"