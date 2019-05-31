Под Петербургом эффектно горит частный дом. Владелица вовремя ушла в магазин

Пожар в частном доме под Петербургом ликвидируют спасатели. Как пишет 47news со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти, сигнал о возгорании во Всеволожском районе поступил в 15:16 31 мая.

Загорелся частный дом на улице Парковой в Мурино. Борются с огнем бойцы областных 94-й и 147-й пожарно-спасательных частей, а также 16-й части из Выборгского района Санкт-Петербурга. В ЖСК «Дом Сервис» уточнили, что в доме проживает пенсионерка. По предварительной информации, она ушла в магазин, когда начался пожар.





