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Итоги недели с Андреем Константиновым
31.05.2019 17:20
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«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Падение рейтинга Путина. Беглов на выборах губернатора. Применение закона о ворах в законе.

ВЦИОМ – падение рейтинга Путина. Беглов на выборах губернатора Петербурга. Первое применение закона о ворах в законе. Сериал «Чернобыль».

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков.

 



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