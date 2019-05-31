В продажу вышел новый дом в ЖК «Фортеция» в Кронштадте

Setl City

«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок корпус №1 малоэтажного проекта «Фортеция», который строится прямо на берегу Финского залива. Цены на старте начинаются от 2,65 млн рублей.

Дом располагается на Тулонской аллее, рядом с Музеем истории Кронштадта. Буквально в шаге находится автобусная остановка, откуда начинается прямой маршрут до метро «Старая Деревня». Плановый срок сдачи корпуса – III кв. 2020 года.

Среди новых квартир представлены эргономичные студии с двумя окнами, одно- и двухкомнатные, а также варианты евроформата с большой кухней-гостиной. Любители финских бань оценят планировки со специальными помещениями для сауны. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой по стандартам «Итальянские коллекции» в цвете «Ваниль» или «Шоколад».

Компания Setl City возводит ЖК «Фортеция» на Тулонской аллее – в тихом и уютном месте Кронштадта. В паре шагов от жилого комплекса находится благоустроенный городской пляж, футбольное поле, стадион и яхт-клуб. Уникальное расположение подарит будущим жителям возможность каждый день любоваться панорамой Финского залива и парусами яхт. Для отдыха в солнечную погоду в распоряжении жителей будет видовая терраса-солярий. На первых этажах домов запроектированы SPA-центр и Welness-клуб, которые дополнят умиротворяющую атмосферу загородной жизни.

Эксклюзивным брокером ЖК «Фортеция» и остальных проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Фортеция» – застройщик ООО "СЭТЛ СИТИ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/fortetsiya-zhizn-na-poberezhe/declarations