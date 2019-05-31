Швыдкой: Импортозамещение музыкальных инструментов приведёт к их нехватке в школах

Ограничение закупок музыкальных инструментов иностранного производства может привести к их дефициту в российских школах. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре 31 мая.

«Я бы хотел сказать о подготовленном Минпромторгом законопроекте постановления правительства об ограничении государственных закупок музыкальных инструментов иностранного производства и звукозаписывающей аппаратуры. У нас 140 тысяч общеобразовательных школ, и в каждой должно стоять хоть одно пианино. Но сегодня, я думаю, не производится и тысячи», — цитирует Швыдкого ТАСС.

По его словам, инструменты в стране собираются из иностранных комплектующих, что значительно увеличивает их стоимость. «Вся механика чешская или китайская, а деревянное обрамление – белорусское. Это «отверточное» производство», — отметил он.





