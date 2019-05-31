Сносить, и быстро. Эскиз новой арены со «старым» лицом представят на ПМЭФе

Хоккейный клуб СКА на Петербургском международном экономическом форуме представит проект новой арены к чемпионату мира - 2023. Предлагается воссоздать образ существующего СКК «Петербургский», который все же пойдет под снос.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Противников сноса СКК «Петербургский» потихоньку готовят к неизбежности этого решения. Возражения архитектурного сообщества, недовольного эскизом «забинтованной банки», успокоят, воссоздав при строительстве новой ледовой арены облик существующего комплекса. Времени на подготовку к чемпионату мира по хоккею остается все меньше, дед-лайн старта наступит уже в этом году.

На днях конгресс международной федерации хоккея (IIHF) утвердил Петербург местом проведения ЧМ-2023. В официальном Twitter организация указала, что для чемпионата будет построена самая большая арена в мире. Между тем в Смольном, который должен наконец объявить, что ждет СКК – снос или реконструкция и конкурс, который раскроет условия концессионного проекта, – до сих пор молчат.

Компания «Лайфкволити эволюшн», разработчик эскиза новой ледовой арены к чемпионату мира по хоккею, который представили на Градостроительном совете в ноябре прошлого года, доработала проект. На месте СКК может появиться его копия, чуть увеличенная в размерах. Как рассказал «Фонтанке» владелец фирмы-автора эскиза Андрей Литвинов, в настоящее время готовятся материалы для презентации арены на ПМЭФе. Сделает это хоккейный клуб СКА.

Первый эскиз новой арены, который «Лайфкволити» выполнил по заказу потенциального инвестора, получил невысокую оценку профессионального архитектурного сообщества. Они раскритиковали внешний облик здания, окрестив его «стеклянной забинтованной банкой», и склонились к варианту реконструкции существующего здания.







«Фасады будут консервативными в формате силуэта существующего здания. Будет некое воссоздание такого же облика», – рассказал Литвинов. Вся «начинка», которую предусматривал эскиз, останется неизменной. При этом объект пропорционально увеличится в объемах: станет выше и шире на 10% (диаметр существующего комплекса – 160 м, высота — 40 м).

Архитектор пояснил, что проект предусматривает строительство крыши с помощью технологии, которая была использована при создании СКК «Петербургский». Напомним, 56 несущих колонн оснащены кольцами, на которых фактически просто висит стальное мембранное покрытие кровли. Благодаря такому решению в свое время научно-техническое сообщество Франции включило «Петербургский» в список величайших инженерных достижений XX века.

Наиболее актуальный вопрос — сжатые сроки для подготовки к чемпионату мира. В конце апреля 2019 года инвестиционный вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов рассказал журналистам, что есть некий день «икс», с наступлением которого появится вероятность, что строительство арены не будет завершено к ЧМ.

«Чем дальше мы думаем, тем больше вероятность, что частный партнер скажет: «Ну, мы уже понимаем, что не успеваем, поэтому спасибо, до свидания. Есть временная точка, после которой мы уже понимаем, что они не возьмутся гарантировать, что объект будет построен к ЧМ», – поясняет риски профильный замглавы города. Конкретную дату чиновник назвать отказался, но все же приоткрыл секрет — она наступит в текущем году.

Существует подозрение, что тот последний день, когда можно было бы начать реализацию представленного эскиза без угрозы опоздать к чемпионату, мог уже миновать. В этом случае не исключено, что проект в части запланированных объемов придется корректировать.

Пока Смольный хранит интригу, в самом СКА еще в январе озвучили сроки начала строительства — 2020 год. Комитет по инвестициям до сих пор не завершил подготовку конкурсной документации.

«Нужно обсуждать по итогам обследования действующего здания, по итогам проектных решений. Наверное, с точки зрения экономики интереснее его заменить новым объектом», – говорил Эдуард Батанов.

Отметим, накануне исполняющий обязанности директора ГУП «Петербургский спортивно-концертный комплекс» Андрей Абраменко рассказал, что ликвидация предприятия, которая должна была начаться в сентябре, была перенесена на конец года, а до тех пор комитет по спорту попросил ГУП найти клиентов для загрузки площадки.

«Рано или поздно СКК будут обследовать, будут делать заключения. Будут вскрыты несущие конструкции арены, но пока проходят мероприятия, ничего этого допустить нельзя, так как есть риски, что комплекс придет в негодность. Поэтому пока никаких серьезных инженерных исследований здесь не проходит», – говорит и.о. главы предприятия.

Против демонтажа СКК, в стенах которого, ностальгически вспоминают петербуржцы, «Зенит» впервые завоевал титул чемпиона СССР по футболу, выступают горожане и градозащитники. Последние вместе с союзом архитекторов подали заявку на включение комплекса в реестр объектов культурного наследия. В этом случае на защиту арены от сноса встал бы закон.

Однако комитет по охране памятников (КГИОП) отказался наделить здание охранным статусом. В Смольном согласились, что исторические сведения об объекте представляют несомненный интерес, но «Петербургскому» пока рано быть памятником. По закону в реестр могут быть включены только те объекты культурного наследия, которым исполнилось 40 лет. То есть в случае арены — не ранее 2020 года. В ответ градозащитники напомнили, что акт приемки-передачи объекта был подписан в конце 1979 года и выразили готовность, в том числе, обратиться в суд, чтобы доказать свою правоту.

Летом прошлого года СКА презентовал новую команду клуба, а заодно и планы по застройке территории вокруг СКК жильем. Вместо зеленой территории хотели возвести 300 тысяч квадратных метров жилья. Выглядело предложение как бартер — инвестор тратит средства на возведение самой большой в мире ледовой арены и зарабатывает на проекте жилого комплекса по соседству.

Планы возмутили горожан, которые потребовали от властей не допустить застройки сквера и благоустроить зеленое общественное пространство. В декабре аппарат вице-губернатора Игоря Албина, на тот момент еще вице-губернатора, неожиданно объявил — застройки в сквере не будет, да еще и пригрозил, что город рассмотрит сотрудничество только с теми частными партнерами, которые согласятся благоустроить пространство вокруг арены. Взамен из бюджета будущий инвестор получит грант — до 10 млрд рублей.

Уход Албина с поста не повлиял на эти планы. В феврале комитет по градостроительству и архитектуре показал эскиз благоустройства территории вокруг будущей арены — спортивно-культурного парка с фестивальной зоной, памптрекингом и эко-парковками.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»