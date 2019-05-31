Соблюдать лимит и ни в чём себе не отказывать. В Счётной палате раскрыли суточный бюджет пенсионеров

Средняя пенсия в 14 тысяч рублей не может обеспечить пенсионерам достойный уровень жизни, признали в Счётной палате РФ. Большую часть выплаты съедают коммунальные платежи и лекарства, на себя остаётся максимум 200 рублей в день.

«Нехитрый подсчет расходов, таких как оплата ЖКХ (в среднем 5 тысяч), приобретение жизненно необходимых лекарств (2 тысячи), расходы на предметы личной гигиены (не менее 1 тысячи) говорит о том, что на питание остается всего 6 тысяч», – цитирует аудитора СП Светлану Орлову 31 мая РИА Новости.

При этом лимит в 200 рублей в день можно установить, только если отказаться от других покупок. При необходимости приобрести одежду или обувь траты на питание придётся сократить.

Орлова говорит, что вся беда маленьких пенсий в демографии: число граждан в трудоспособном возрасте всё меньше, мир в целом стареет. Между тем размер пенсий увязан с объёмом страховых взносов, которые платит работающее население. Урезают выплаты пожилым и невысокие зарплаты. В некоторых регионах они составляют 20-25 тысяч, отмечает аудитор.







Между тем повышение пенсионного возраста лишь «немного нивелирует ситуацию». Орлова отмечает, что для решения проблемы нужны меры, перечисленные в нацпроекте «Демография», и время.