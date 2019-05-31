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Бизнес
31.05.2019 16:30
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Петербургский поставщик нефтегазового оборудования создал альянс с воронежскими и удмуртскими коллегами ради миллиардных подрядов от иностранцев

Один из крупных петербургских инжиниринговых центров нефтегазового оборудования, «Технохим», создал с партнерами из Воронежа и Удмуртии компанию для работы на международном рынке. На российском рынке для независимых частных предприятий больших проектов просто не осталось, говорят эксперты. В пятницу, 31 мая, ООО «Сэнедс» внесло свои данные в ЕГРЮЛ.

«Сэндс» зарегистрирована на Кирочной улице, в одном здании с АО «ИЦ "Технохим"», по трети десятимиллионного уставного капитала внесли петербуржцы, воронежские производитель оборудования «Борисоглебское машиностроение» и ижевская монтажная компания «Эксперта». 

«Претендовать на крупные заказы по отдельности сложно, вместе мы будем предлагать решение под ключ», – говорит совладелец «Технохима» Игорь Матвеев. Речь об установках для переработки нефти, блоках реакторов, котлов, насосов, фильтров, компрессоров, ректификационных колонн и тому подобное. 

Петербуржцы в совместном предприятии отвечают за подбор нужных под конкретный заказ технологий и проектирование. 



«Технохим» принадлежит петербургским бизнесменам Игорю Матвееву (51%) и Юрию Ремезу (49%). За последний отчетный год ЗАО ИЦ показало 2,8 млрд рублей выручки при 160 млн чистой прибыли. 

«Технохим» рассчитывает на контракты объемом от 500 млн рублей. Совладелец «Бормаша» Сергей Синюков говорит, что «Сэндс» сможет рассчитывать на контракты стоимостью 10 млрд рублей. Партнеры больше рассчитывают на сотрудничество с многолетними иностранными контрагентами — финской Neste Oyj, американской Koch-Glitsch, канадской Noram — и поиск новых, тоже за границей. «Некоторые направления нефтепереработки, – объясняют партнеры, – в нашей стране просто не развиты».

Эксперты говорят, что производителям подобного оборудования сейчас почти нереально найти заказы в России. 

«Весь промышленный комплекс в сложном положении, цена на нефть стагнирует у $60 за баррель, – рассуждает старший аналитик компании «Ленмонтажстрой» Дмитрий Кумановский. – Чтобы нефтепереработчики как основные заказчики пришли с новыми большими контрактами к машиностроителям – нужны новые налоговые льготы». 

«Сэндс» могла бы сотрудничать со строителями нефтегазовых мощностей в Канаде, предполагает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. «В этой стране добыча нефти и газа всё дальше уходит в необжитые места, строительство трубопроводов и новых перерабатывающих мощностей будет только увеличиваться, – считает аналитик. – Кроме того, петербургская компания может предложить своё оборудование другим добывающим углеводороды странам, в Азию и на Ближний Восток, в Латинскую Америку».


© Фонтанка.Ру

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