Черчесов: Дзюба остается капитаном сборной России

Главный тренер российской футбольной команды Станислав Черчесов заверил, что нападающий «Зенита» возглавит команду в предстоящих отборочных матчах на чемпионат Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра.

«[Артем] Дзюба капитан, никаких изменений не было», – цитирует 31 мая заявление Черчесова ТАСС.

По его словам, для тренерского штаба возможный переход нападающего в английский чемпионат ничего не поменяет. «Для меня это ни хорошо, ни плохо, главное, чтобы футболист принял правильное решение и продолжал совершенствоваться», – сказал Черчесов.

Напомним, что Дзюба стал капитаном сборной осенью 2018 года после того, как его предшественник Игорь Акинфеев завершил карьеру. Российской сборной предстоят сразу два матча в июне: 8 числа в Саранске вызов россиянам бросит Сан-Марино, а через три дня в Нижнем Новгороде подопечные Черчесова будут принимать киприотов.





