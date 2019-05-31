Мордашов разделил бизнес «Силовых машин» на четыре части: хочет гибко реагировать на рыночные изменения и расширяться
«Севергрупп» (частная инвестиционная компания, управляющая активами Алексея Мордашова) сообщила об обновлении бизнес-модели группы компаний «Силовые машины».
Как говорится в заявлении компании от 31 мая, нынешняя бизнес-модель «Силовых машин», в основе которой лежит жесткая вертикаль управления всеми операционными процессами, не позволяет гибко реагировать на рыночные изменения и быстро осваивать новые технологии. В связи с этим принято решение о децентрализации активов «Силовых машин» в самостоятельные продуктовые бизнес-единицы, управлять которыми будет ООО «НордЭнергоГрупп», «дочка» «Севергрупп» во главе с самим Мордашовым.
Появится четыре бизнес-единицы, сгруппированные по продуктовому признаку. Первая – крупная генерация (ПАО «Силовые машины»). Вторая — малая и средняя генерация (ОАО «Калужский турбинный завод»). Третья — теплообменное оборудование (ОАО ТКЗ «Красный котельщик»). Четвертая — электротехника (ООО «Силовые машины – завод «Реостат»).
Трансформация будет идти в течение 2019-2020 годов. Кроме того, могут появиться новые активы — «НордЭнергоГрупп» планирует инвестировать в перспективные направления и небольшие технологические компании.
Справка:
Компания «Силовые машины» основана в 2000 году. Штаб-квартира находится в Петербурге. В компанию входят Ленинградский металлический завод (ЛМЗ), «Электросила», Завод турбинных лопаток (ЗТЛ), ООО «Силовые машины — завод Реостат», «Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» и «Силовые машины – Девелопмент». А также Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» и «Калужский турбинный завод» (КТЗ).