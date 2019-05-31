Мордашов разделил бизнес «Силовых машин» на четыре части: хочет гибко реагировать на рыночные изменения и расширяться

«Севергрупп» (частная инвестиционная компания, управляющая активами Алексея Мордашова) сообщила об обновлении бизнес-модели группы компаний «Силовые машины».

Как говорится в заявлении компании от 31 мая, нынешняя бизнес-модель «Силовых машин», в основе которой лежит жесткая вертикаль управления всеми операционными процессами, не позволяет гибко реагировать на рыночные изменения и быстро осваивать новые технологии. В связи с этим принято решение о децентрализации активов «Силовых машин» в самостоятельные продуктовые бизнес-единицы, управлять которыми будет ООО «НордЭнергоГрупп», «дочка» «Севергрупп» во главе с самим Мордашовым.

Появится четыре бизнес-единицы, сгруппированные по продуктовому признаку. Первая – крупная генерация (ПАО «Силовые машины»). Вторая — малая и средняя генерация (ОАО «Калужский турбинный завод»). Третья — теплообменное оборудование (ОАО ТКЗ «Красный котельщик»). Четвертая — электротехника (ООО «Силовые машины – завод «Реостат»).

Трансформация будет идти в течение 2019-2020 годов. Кроме того, могут появиться новые активы — «НордЭнергоГрупп» планирует инвестировать в перспективные направления и небольшие технологические компании.





