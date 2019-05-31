Кроссоверы и внедорожники впервые за 1,5 года перестали быть самыми популярными автомобилями в России

В апреле 2019 года в России было продано 55 859 новых кроссоверов и внедорожников. Впервые за более чем полтора года сегмент SUV уступил лидерство по объемам продаж на российском авторынке.

Как сообщает 31 мая аналитическое агентство «АВТОСТАТ», по итогам апреля больше всего в России было продано автомобилей В-класса. С результатом в 55 892 реализованные машины и минимальным отрывом компактные автомобили подвинули кроссоверы и внедорожники с первого места рейтинга. В последний раз B-класс лидировал на российском рынке в августе 2017 года, затем в течение 19 месяцев звание самого популярного в стране неизменно доставалось классу SUV.

В то же время, по итогам четырех месяцев 2019 года сегмент кроссоверов и внедорожников по-прежнему остается самым крупным на российском рынке. Его продажи за этот период составили 215 971 автомобиль. Сегмент В занимает второе место с результатом в 195 816 проданных машин. И суммарно на эти два сегмента приходится более 80% автомобильного рынка РФ.

Самым продаваемым автомобилем класса SUV в апреле стал Hyundai Creta. Он разошелся тиражом в 6123 машины, прибавив по сравнению с прошлым годом 3,2%. Вторым стал Renault Duster с результатом в 3620 автомобилей и ростом продаж на 3,3%. Третье место досталось Volkswagen Tiguan, продажи которого снизились на 2,5% и составили 2847 машин.







В сегменте B лидирует отечественная LADA Granta. Ее продажи выросли на 69,9% – до 12 652 автомобилей. Следом идет еще одна «Лада» – Vesta. Она тоже показала рост продаж, хоть и вдвое скромнее – на 30,1%. Результат составил 10 131 автомобиль. Замыкает тройку лидеров KIA Rio, продажи которой снизились на 0,2% и составили 8509 машин.

Всего в апреле 2019 года в России реализовали 137,6 тысячи новых легковых автомобилей. За год продажи снизились на 2,9%. Причем три сегмента рынка – С, LAV, и SUV – показали довольно крупное падение: на 21,3%, 15,9% и 10% соответственно. В Петербурге продажи новых машин снизились на 1%, и лидерство здесь сохраняет марка KIA.