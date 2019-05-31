За попытку убийства семимесячной девочки в Красном Селе будет отвечать только мать. Отец ребёнка признан свидетелем

Красносельский районный суд Петербурга заключил под стражу Диану Садовникову, бросившую младенца в частном доме на улице Бабушкина. В неволе она пробудет до 21 июля. Решение вынесено 31 мая, сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Садовникову обвиняют в покушении на убийство. По данным «Фонтанки», отец девочки по данному уголовному делу стал свидетелем.

Родителей задержали накануне. 21 мая парочка оставила семимесячную дочь в частном доме в Красном Селе и отправилась скитаться по улицам города. У Садовниковой ещё трое детей, в отношении них она лишена родительских прав.





