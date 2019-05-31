В России составили топ мегаполисов, где ненавидят москвичей. Возглавил его не Петербург

Социологи выяснили, какие города-миллионники испытывают меньше всего симпатии к Москве и её жителям. Петербург вошёл в тройку лидеров, но первое место уступил.

Согласно итогам опроса социологического агентства Zoom Market, больше всего хейтеров российской столицы живёт в Екатеринбурге. Северная столица по уровню нелюбви занимает второе место. Тройку лидеров замыкает Казань.

Из двенадцати городов, жители которых приняли участие в опросе, москвичи наиболее симпатичны новосибирцам (12 место) и саратовцам (11 место). Дальше по возрастанию градуса презрения идут Омск, Пермь, Ростов, Самара, Волгоград, Челябинск и Воронеж, который занял четвёртую строчку в рейтинге.

Большинство респондентов причиной нелюбви указали аргумент о «зажравшейся» Москве: 56% опрошенных считают, что в столицу утекают деньги регионов. Каждый четвёртый (24%) винит не город, а жителей, которые кажутся слишком высокомерными. Ещё 12% считают москвичей чересчур ленивыми и не желающими работать. Оставшиеся 8% объясняют свою неприязнь ответной реакцией – москвичи, по их мнению, и сами не жалуют приезжих из других регионов.







При этом больше половины опрошенных (67%) заявили, что сами не прочь стать москвичами. Столица, считают они, открывает новые возможности.