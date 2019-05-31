155 муниципалов и 76 тысяч горожан. Горизбирком определился, сколько подписей надо собрать кандидатам в губернаторы Петербурга

Петербургская избирательная комиссия приняла решение о количестве подписей избирателей, которые надо собрать кандидату в губернаторы для самовыдвижения. Потребуются подписи 76 359 горожан, на регистрацию можно принести на 10% больше — 83 994.

На заседании 31 мая решено также, что для проверки случайной выборкой можно отобрать 15 272 подписи. Кроме того, Горизбирком назвал число подписей муниципальных депутатов, которые потребуется собрать кандидатам: 155 не менее чем в 84 советах. Максимальное число для регистрации — 162.

Напомним, в Петербурге муниципальный фильтр максимальный, 10%, что не позволяет выдвигаться никому из потенциальных кандидатов без согласия «Единой России». Из 1480 депутатских мандатов 1187 принадлежат единороссам. В конце апреля глава ЦИК Элла Памфилова предложила снизить в Северной столице максимальную планку до 6%. Однако для этого требуется принять соответствующий городской закон. В последний раз этот вопрос поднимали в конце прошлого года, предложение было отклонено, так что на грядущих выборах порог по прежнему останется 10-процентным.

31 мая на заседании Законодательного собрания было принято постановление, которое назначает выборы губернатора в Петербурге на 8 сентября.





