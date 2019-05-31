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Власть
31.05.2019 15:55
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155 муниципалов и 76 тысяч горожан. Горизбирком определился, сколько подписей надо собрать кандидатам в губернаторы Петербурга

Петербургская избирательная комиссия приняла решение о количестве подписей избирателей, которые надо собрать кандидату в губернаторы для самовыдвижения. Потребуются подписи 76 359 горожан, на регистрацию можно принести на 10% больше — 83 994. 

На заседании 31 мая решено также, что для проверки случайной выборкой можно отобрать 15 272 подписи. Кроме того, Горизбирком назвал число подписей муниципальных депутатов, которые потребуется собрать кандидатам: 155 не менее чем в 84 советах. Максимальное число для регистрации — 162. 

Напомним, в Петербурге муниципальный фильтр максимальный, 10%, что не позволяет выдвигаться никому из потенциальных кандидатов без согласия «Единой России». Из 1480 депутатских мандатов 1187 принадлежат единороссам. В конце апреля глава ЦИК Элла Памфилова предложила снизить в Северной столице максимальную планку до 6%. Однако для этого требуется принять соответствующий городской закон. В последний раз этот вопрос поднимали в конце прошлого года, предложение было отклонено, так что на грядущих выборах порог по прежнему останется 10-процентным.

31 мая на заседании Законодательного собрания было принято постановление, которое назначает выборы губернатора в Петербурге на 8 сентября. 



Справка:

Напомним, врио губернатора Александр Беглов объявил о своем выдвижении на пост градоначальника 25 мая во время объезда Курортного района. По предварительным данным, присутствовать в бюллетенях на выборах 8 сентября, помимо Беглова, будут Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Олег Капитанов (ЛДПР) и Михаил Амосов (беспартийный, самовыдвиженец).

Ранее о своих губернаторских амбициях заявляли также Борис Вишневский («Яблоко»), Красимир Врански («Красивый Петербург»), дважды депутат Законодательного собрания и первый уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов. Оксана Дмитриева («Партия Роста») утверждала, что готова идти в губернаторы, но ее не пропустят по муниципальному фильтру, в последние месяцы она прекратила вести активную пиар-кампанию.

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