На выборы губернатора Петербурга потратят более 600 млн рублей. Избирательные комиссии получат 80 млн

Смета бюджетных расходов на подготовку и проведение выборов губернатора составляет 608 млн рублей. Горизбиркому достанется 35 млн.

Сметы бюджетных расходов были представлены 31 мая на заседании Горизбиркома. Общая сумма составляет 608 млн рублей. При этом непосредственно ГИК предназначается 35,363 млн рублей. Большая часть — на дополнительную оплату труда (27 млн) и премии (6 млн рублей). Нижестоящим избирательным комиссиям положено 44,4 млн (8,5 млн и 2,6 млн соответственно). Из этой суммы 14,6 млн пойдут на приобретение оборудования, 9,8 млн — на печатную продукцию, 7,6 млн — на транспортные расходы. Указанные суммы учитывают два возможных тура выборов.

Напомним, на заседании 31 мая депутаты Законодательного собрания приняли постановление, которое назначает выборы губернатора в Петербурге на 8 сентября.





