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Власть
31.05.2019 15:52
Печать

На выборы губернатора Петербурга потратят более 600 млн рублей. Избирательные комиссии получат 80 млн

Смета бюджетных расходов на подготовку и проведение выборов губернатора составляет 608 млн рублей. Горизбиркому достанется 35 млн. 

Сметы бюджетных расходов были представлены 31 мая на заседании Горизбиркома. Общая сумма составляет 608 млн рублей.  При этом непосредственно ГИК предназначается 35,363 млн рублей. Большая часть — на дополнительную оплату труда (27 млн) и премии (6 млн рублей). Нижестоящим избирательным комиссиям положено 44,4 млн (8,5 млн и 2,6 млн соответственно). Из этой суммы 14,6 млн пойдут на приобретение оборудования, 9,8 млн — на печатную продукцию, 7,6 млн — на транспортные расходы. Указанные суммы учитывают два возможных тура выборов. 

Напомним, на заседании 31 мая депутаты Законодательного собрания приняли постановление, которое назначает выборы губернатора в Петербурге на 8 сентября.


© Фонтанка.Ру


Справка:

Напомним, врио губернатора Александр Беглов объявил о своем выдвижении на пост градоначальника 25 мая во время объезда Курортного района. По предварительным данным, присутствовать в бюллетенях на выборах 8 сентября помимо Беглова будут Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Олег Капитанов (ЛДПР) и Михаил Амосов (беспартийный, самовыдвиженец).

Ранее о своих губернаторских амбициях заявляли также Борис Вишневский («Яблоко»), Красимир Врански («Красивый Петербург»), дважды депутат Законодательного собрания и первый уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов. Оксана Дмитриева («Партия Роста») утверждала, что готова идти в губернаторы, но ее не пропустят по муниципальному фильтру, в последние месяцы она прекратила вести активную пиар-кампанию.

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