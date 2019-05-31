В России предложили разделить пиво на «живое» и «мертвое»

Законодательно разделить пиво на «живое» и «мертвое» предложил депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Иванов.

«Пиво, не прошедшее процесс пастеризации, называется «живое пиво». Пиво, прошедшее процесс пастеризации, называется «мертвое пиво». Напиток, произведенный по такой же или схожей технологии с добавлением и (или) использованием иных ингредиентов <...> называется «пивной суррогат», – говорится в пояснительной записке к законопроекту «О чистоте пива», который зарегистрирован в базе Госдумы 31 мая.

Про мнению Иванова, категорию необходимо указывать в рекламе и на упаковке алкогольного напитка. Политик уверен, что рекламу пастеризованного пива и его суррогатов необходимо запретить из-за вреда для здоровья. Что касается «живого пива», то Иванов не отрицает пользу «употребляемого в умеренных дозах» напитка.

«Принятие проекта федерального закона «О чистоте пива» не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, а также каких-либо иных изменений финансовых обязательств государства», – подчеркивается в законопроекте.





