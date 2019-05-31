«И может, даже спасаешь одного лося». Руководитель проекта «Театр. На Вынос» задержан за противостояние системе на Красной площади

Руководитель петербургского проекта «Театр. На Вынос» Алексей Ершов задержан московской полицией на Красной площади за одиночный пикет.

Об этом 31 мая «Фонтанке» рассказала директор театра Алина Исмаилова. По её словам, Ершов стоял с плакатом «Против системы Станиславского» на Красной площади. Вместе с ним задержана оператор Анна Малифицкая. На главной площади столицы они смогли простоять несколько минут. Около получаса с аналогичным плакатом продержалась участница Pussy Riot Вероника Никульшина, однако она находилась на территории заповедника Лосиный остров.

Сотрудники полиции пытаются убедить руководителя Театра на Вынос Алексея Ершова не протестовать против системы Станиславского на Красной площади pic.twitter.com/l2DwOd9dIL — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 31 мая 2019 г.







Алина Исмаилова пояснила, что два пикета были частью одного перформанса. На плакатах речь шла не только о театре, а о системе в принципе.

«Система в своей тоталитарности приводит к застою. Отказываясь от системы сегодня, ты отказываешься от существования в предлагаемых обстоятельствах завтра (и может, даже спасаешь одного лося)», — гласит заявление акционистов.

Исмаилова отметила, что никакой кульминации запланировано не было. Перформанс состоял только из пикетирования.