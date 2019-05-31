Предприниматель из Петербурга из свидетеля превратился в нового подозреваемого по делу «Седьмой студии»

Бизнесмен из Петербурга Валерий Синельников поменял статус в уголовном деле «Седьмой студии». Из свидетеля он стал новым подозреваемым.

Как пишет Forbes 31 мая, Синельников подозревается в незаконной банковской деятельности (часть 1 статьи 172 УК РФ). Он уже был на допросах у следователей и признал вину, но официального обвинения ему пока не предъявлено.

«Подписывал бумагу ещё будучи свидетелем, поэтому интервью я не даю», — ответил бизнесмен на звонок «Фонтанки».

По данным картотеки СПАРК, 61-летний Синельников зарегистрирован как предприниматель в Санкт-Петербурге. В его ИП прописана «деятельность в области исполнительских искусств». В 2013 году Синельников заключил контракт с «Гоголь-центром» на изготовление декорации стоимостью 2,6 млн рублей. Предприниматель работал и с другими учреждениями культуры, среди которых Лодейнопольский театр «Апрель», Томская и Новосибирская областные филармонии, Кемеровский театр имени Луначарского.

Ранее в качестве свидетеля бизнесмен рассказывал в суде об обналичивали средств, которые поступали по госконтракту «Седьмой студии» на организацию театрального проекта «Платформа». За свои услуги он якобы брал 10%.





