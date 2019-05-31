Кремль назвал условие для первой встречи Путина с Зеленским

Чтобы лидеры Франции, Германии, России и Украины собрались в формате «нормандской четверки» в июле, Кремль должен понять, готова ли Украина идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 31 мая заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Как сообщает РБК, представитель Кремля добавил: после избрания Владимира Зеленского президентом соседнего государства между властями возобновился диалог о невыполнении минских договоренностей.

В Москве знают, что Зеленский обсуждал вопрос с иностранными главами МИД, «но конкретных прикидок пока нет», заключил Песков.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собирается инициировать встречу в нормандском формате с участием лидеров Германии, России и Украины. В Киеве не исключили, что мероприятие пройдет в июле этого года.





