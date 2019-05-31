Топ-5 «разводок» туристов на Невском проспекте

Город наполняется туристами, а карманы уличных аниматоров – наличностью. Чтобы вы не оставили деньги навязчивым и предприимчивым, - наша инструкция.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В хорошую погоду ежедневно на Невском проспекте три десятка аниматоров пытаются снять легкие деньги со всех проходящих мимо: статуи, актеры на ходулях и без, ростовые куклы. «Фонтанка» проинспектировала главную городскую магистраль и составила свой топ некриминальных охотников за наличностью приезжих.

Петры и Екатерины

30 мая с Биржевой площади прямиком в отдел полиции отправилась высокородная компания – два Петра и две Екатерины. Их задержали в ходе совместного рейда правоохранителей и представителей районной администрации. Императорская четверка слишком активно торговала костюмом, приставая к прохожим и забывая их предупредить, что за совместное фото придется платить.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"







Однако вместо денег с впечатлительных туристов лжегосудари получили 4 протокола по статье 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)" и потенциальный штраф от 500 до 2 тысяч рублей. Сумму определит суд.

Однако армия петров и екатерин велика, и на всех проверок не хватило. Царские пары обрабатывают туристов у Александрийского театра, Дома купцов Елисеевых, Казанского собора, Дома книги, Спаса на Крови и Дворцовой площади. Корреспондент «Фонтанки» начал свой маршрут от театра. Первая императорская пара излучала нечеловеческую доброжелательность и подходила практически ко всем, кто хотя бы отдаленно похож на туриста.

О том, что фотография платная, узнаешь пост-фактум. «300 рублей за фото. От какого предприятия работаем? Секрет», – коротко оповестил корреспондента клон первого российского императора и отправился окучивать прохожих дальше. Фотограф «Фонтанки» сэкономил деньги парочке прохожих, пожелавших карточку с императором у Дома купцов Елисеевых. Под прицелом камеры Петр наличность почему-то брать не стал. Кстати, наше издание подробно рассказывало о том, как устроен "императорский" бизнес.

Следующая точка стояния – пересечение Невского и канала Грибоедова. У пары Петра и Екатерины, стоявшей у входа в Дом книги, случилась профессиональная неудача прямо на глазах у корреспондента «Фонтанки». Искренние императорские улыбки во время фотографии с пожилой англичанкой сменились болью: женщина после фотографий с легкостью выскользнула из царских объятий, потому что загорелся зеленый свет на пешеходном переходе. Екатерина протянула за деньгами руку – англичанка, удаляясь, тем же жестом попрощалась. Выколачивать из неё деньги аниматоры не стали.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

У второй пары, которая собирает кэш непосредственно у входа в Казанский собор, был обед. Уединившись в пустующем летнем кафе, Петр потягивал пивко из банки, а Екатерина оживленно что-то ему рассказывала. Как раз в этот момент удача улыбнулась их менее именитым конкурентам.

Птички красивые

Своих жертв нашли девушки, зарабатывающие на фотографиях с ручными голубями. Турист из Германии и его спутница отдали им 1000 рублей. Финансовая потеря — не единственная: голубь посчитал руку девушки подходящим местом, чтобы сходить в туалет. За оттиранием куртки пару и застал корреспондент «Фонтанки». «К нам подошли, предложили подержать голубей. О том, что фотографии платные, не предупредили. Но мы не захотели поднимать шум», – рассказала отмеченная голубиным пометом туристка.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

У девочек с голубями своя правда. Одна из них рассказала, что работа идет официально, а на каждую птичку есть «регистрация». «Я приехала из Москвы, там у меня две совы. Сейчас для них жарковато, вот работаем с голубями. Мы и с цирками, бывает, сотрудничаем. У нас есть разрешение здесь стоять. Туристов мы не обдираем, а работаем. То, что у нас сначала берут голубей сфотографироваться и не спрашивают про оплату — проблема туристов», – рассказывает молодая бизнес-леди.

По её словам, ценник для всех разный и зависит от количества фотографий и местоположения птички. С ребенка — возьмут 200 рублей, с молодежи — 300, со взрослых — 500. Цена указана за 1 человека. По словам торговцев фотографиями с голубями, это вполне себе честно. За то непродолжительное время, пока длилась короткая беседа, её коллеги успели обслужить двух маленьких клиентов.

Золотые тоже требуют золота

Гораздо наглее императоров и голубей оказались живые статуи. На Большой Морской улице таких нашлось четверо — пара «застывших» и пара «активных». Чуть поодаль от двух стоявших статуй о необходимости фотографии спорила семья из трех человек.

– Пускай сходит, сфоткаем, – сказал мужчина.

– Папа, я его боюсь, – ответил мальчик, хватая отца за ногу.

– Это платно, он денег потом попросит. Вы пройдите мимо, а на видео сниму, – предложила женщина. Не долго думая, семья начала исполнять этот план. Когда операция была завершена, статуя заподозрила неладное и, сойдя с постамента, направилась вслед за троицей, но через пару шагов почему-то передумала.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Ближе к арке Главного штаба Эрмитажа пара «золотой и бронзовый» вела себя принципиально иначе: внимания удостаивался буквально каждый проходящий мимо. Яростнее всего аниматоры работали с детьми — то свою кепку попытаются надеть, то открывают воображаемую стрельбу из пистолета. Буквально за две минуты золотая девушка-полицейский разжилась на четыреста рублей. Родители, несмотря на финансовые потери, ушли довольными.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Статуй также можно встретить и на Васильевском острове. Их в отличие от императоров не задержали, потому что они оказались более информированы. Как рассказала «Фонтанке» одна из продавщиц сувениров на стрелке, именно статуи здесь главные хозяева. Однако в последние дни их не видно. «Почти уверена, что они заранее знают о проверках, которые идут второй день. Именно столько статуи здесь не появляются», – сообщила торговка.

Рубить капусту красотой

Здесь же озоруют еще юные девушки в костюмах гусарочек. Правозащитники могли бы обвинить их в сексизме — подходят они в основном к мужчинам. Прайс тот же, что и у статуй, то есть 200 рублей за фотографию. От всех остальных их выгодно отличает то, что работают они под эгидой Эрмитажа. Как и все, кто есть поближе к Дворцовой. Здесь также ходят петры, екатерины, молодые люди с голубями и статуи. Зимой и в начале весны здесь особенно активно штурмовали горожан еще и зебры-вымогатели. Петербуржцы больше года жаловались на наглых животных. В результате в начале марта была создана петиция против них, которая набрала 5 тысяч подписей. К апрелю аниматоров в ростовых куклах на улицах города уже не было.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Одна из гусарочек заверила, что в отличие от остальных городских аниматоров, те, что работают перед зданием музея, всегда заранее предупреждают о платности своих услуг. И даже готовы выписать чек. Среди трех петров, которые одновременно находятся на площади, был и легендарный в узких кругах – он умеет расписываться императорской подписью. Как он сам объяснил, выучил её благодаря фотографиям из интернета. Впрочем «официальные» аниматоры тоже своего стараются не упускать.

– Стоп, стоп! – периодически доносится от угла Эрмитажа, где работают двое парней с голубями. Они притормозили китайского туриста и до тех пор, пока не увидели купюру номиналом в 500 рублей – не отпустили. В сотне метров от них бронзовая статуя рыцаря выпрашивала деньги у двух девушек из Белоруссии. Туристки поначалу предложили попросту удалить фото, но впоследствии все же сторговались, пробормотав перед прощанием что-то про «нищую Беларусь». Эти сцены повторяются здесь день за днем.

На чай

До туристов добрались и чайные промоутеры. Те, что работают на площади перед базиликой Святой Екатерины Александрийской. На глазах у корреспондента «Фонтанки», юноша на английском разъяснил женщине, что она очень поможет ему, если совершенно бесплатно выпьет чашечку чая. Обогретая юношеским гостеприимством, туристка отказывать не стала и последовала за молодым человеком.

«Тех, кто живет в Петербурге, уже не заманить. Люди часто ходят по Невскому и знают, что их ждет. Многие просто спешат, хотя, может, и не против были бы зайти и помочь нам заработать немножко денег, а с туристами проще. Они никуда не спешат», – рассказал один из чайных промоутеров. Напомним, что недавно горожане вышли на тропу интернет-войны с агрессивным чайным маркетингом. Все, что нужно сделать — запостить в Instagram фотографию с хэштегом #мынебудемчай

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»