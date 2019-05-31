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Происшествия
31.05.2019 15:16
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В Петербурге женщина на "Ладе" поймала мотоцикл на повороте. В Ленобласти байкер влетел в столб

Четверг, 30 мая, отметился в Петербурге и Ленобласти тяжелым ДТП, где погибли дети, несколькими авариями с мотоциклами и смертельным переходом КАД. Всего за день ГИБДД зафиксировала в обоих регионах 477 дорожных аварий, в которых пострадали 19 человек и погибли четверо.

Как сообщает 31 мая Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге 30 мая произошло 399 ДТП, в том числе 14 – с пострадавшими. Травмы получили 13 взрослых и двое детей. Один человек погиб. Около 19:15 на 75-м километре внешнего кольца КАД в Пушкинском районе города 39-летний водитель «Лады» сбил женщину, сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции.

В Петербурге женщина на "Ладе" поймала мотоцикл на повороте. В Ленобласти байкер влетел в столб

Женщина погибла на месте до приезда медиков. Она переходила КАД слева направо, уточняют в ведомстве. Наезд произошел во второй-третьей полосе. ДТП попало на видео.



Вечером 30 мая в Петербурге в ДТП пострадал мотоциклист. Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», женщина на LADA Kalina, поворачивая из второго ряда с улицы Куйбышева налево на Мичуринскую улицу, поймала в бок мотоцикл. Байкер за пренебрежение защитной экипировкой поплатился травмой ноги и был доставлен в больницу.

В Петербурге женщина на "Ладе" поймала мотоцикл на повороте. В Ленобласти байкер влетел в столб

Куда более серьезные последствия имела авария с мотоциклом в Ленобласти. Как сообщили в ГИБДД, около 21:30 у дома 44 по Сиреневой улице поселка Ильичево Выборгского района 32-летний мужчина на мотоцикле Wels врезался в осветительную опору. Байкер был без шлема. От полученных травм он скончался.

Еще одна смертельная авария в Ленобласти произошла днем. Во Всеволожском районе, на трассе Петербург – Морье, столкнулись Nissan Note и фура DAF. Женщина, управлявшая «Ниссаном», получила травмы средней тяжести, а двое ее 6-летних сыновей погибли. Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ.

В Петербурге женщина на "Ладе" поймала мотоцикл на повороте. В Ленобласти байкер влетел в столб

Всего за минувший день в Ленинградской области произошло 78 ДТП. Пострадавшие были в пяти случаях. Травмы получили 4 человека: трое взрослых и один ребенок. Три человека погибли.

УГИБДД по С-Пб и ЛО/vk.com

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Днем ранее, 29 мая, по данным ГИБДД, в Петербурге произошло 420 дорожных аварий, в 13 из которых пострадали люди. Травмы получили 6 человек, все взрослые. Двое погибли. В Ленобласти было зафиксировано 80 ДТП, в том числе 7 – с пострадавшими. Травмы получили шестеро взрослых, один человек погиб.

УГИБДД по С-Пб и ЛО/vk.com

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Так, в Петербурге на пересечении Афонской улицы и улицы Щербакова около 17:21 29 мая столкнулись Renault Laguna и ВАЗ-2115. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, 23-летний водитель «Рено» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с ехавшим по главной ВАЗом под управлением 22-летнего молодого человека.

В результате водитель отечественной машины был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом таза и перелом правого бедра.

В Петербурге женщина на "Ладе" поймала мотоцикл на повороте. В Ленобласти байкер влетел в столб

Еще два человека – водитель и пассажир – пострадали в столкновении BMW 320d xdrive и микроавтобуса Mercedes-Benz V-Class около десяти часов вечера. «БМВ» от удара улетел в дерево и перевернулся.

Тем же вечером еще один перевертыш наблюдали в Красном Селе. Как сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село», авария произошла у дома 9 по Гатчинскому шоссе. На регулируемый пешеходный переход на «красный» вышла собака. Водитель, ехавший в левой полосе, в попытке уйти от столкновения вывернул на правую, и тут о его машину «споткнулся» летевший сзади автомобиль – у второго водителя разминуться с неожиданно возникшим препятствием получилось не до конца.

В результате вторая машина от удара перевернулась на крышу, проскользив на ней еще несколько метров, а первую развернуло на 180 градусов. К счастью, по словам очевидцев, обошлось без серьезных последствий.

«Все живы, я только что на автобусе мимо проезжала, в перевернутой машине молодежь ехала», – пишет Надежда.

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