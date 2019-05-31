Пресс-секретарь Александра Беглова завела телеграм-канал

Руководитель пресс-службы врио губернатора Петербурга Инна Карпушина запустила телеграм-канал под названием «Барышня в Смольном». Обещает «подглядывать из-за кулис».

Как сообщает 31 мая Карпушина в открывающем видеоролике, название канала отсылает к передаче «Барышня, Смольный», которую она вела на телевидении. Пресс-секретарь врио губернатора анонсировала интервью с ключевыми вице-губернаторами, посещение правительственных заседаний и «подглядывание из-за кулис» за работой аппарата. Карпушина собирается показывать жизнь в Смольном и его обитателей в видеоформате.

«Барышня в Смольном» — один из немногих примеров авторизованных телеграм-каналов, которые возникли с назначением на должность врио губернатора Александра Беглова.







Политический и информационный Telegram в Петербурге активизировался с появлением Беглова на посту врио. Одновременно активизировались и его сторонники, и его противники.

«Фонтанка» писала о нашествии анонимных каналов на петербургский телеграм, начавшемся в конце года. Источники издания считают, что часть телеграм-каналов, описывающих деятельность Александра Беглова, созданы несколькими его предвыборными штабами, в том числе теми, кого принято относить к «фабрике троллей», а также работающей на Кремль Кристиной Потупчик и ее коллегами. При этом на уточняющий вопрос депутата Бориса Вишневского будущий вице-губернатор Любовь Совершаева ответила: «Телеграм-каналы не имеют отношения к Смольному. Они вообще у нас запрещены».

Напомним, судебное решение о немедленной блокировке Telegram было принято еще 13 апреля 2018 года. До этого мессенджер был оштрафован на 800 000 рублей за отказ передать Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки сообщений. При этом за год блокировки сервис нарастил число пользователей. В России по популярности Telegram держится на третьем месте, уступая лишь WhatsApp и Viber.

В середине апреля глава Роскомнадзора Александр Жаров признал, что существующая система интернет-блокировок не оказывает на Telegram должного воздействия.