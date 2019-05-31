Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+15°C
/ Завтра: +17
$ 65.38р
72.84р
19:15 31.05.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
31.05.2019 18:00
Печать

Ура! Лето в Пушкинском районе

Наступает любимый сезон детей и взрослых. У жителей «Образцовых кварталов» на «Царскосельских холмах», как всегда, есть возможность присоединиться к интересной программе Пушкинского района. Насыщенный интересными мероприятиями месяц открывает День защиты детей.

Ура! Лето в Пушкинском районе

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Праздник «Ура! Лето» пройдет 1 июня в Центре технического творчества и информационных технологий Пушкинского района. С 12.00 до 15.00 в центре пройдут презентации, мастер-классы, встречи с педагогами, будут работать игровые площадки. Коллектив хореографического ансамбля «Лукоморье» приглашает на встречу в 13.00 (0+).

Павловский парк также станет местом проведения развлекательной программы «Все цвета радости» – возле павильона «Молочня». Зрители получат удовольствие от веселого представления «Чудетство!», в котором покажут себя фокусники и аниматоры. Также будут организованы конкурсы, игры, интересные номера с дрессированными животными, мастер-классы и детская дискотека (0+).

С 1 июня на летний режим работы переходит Белая башня в ГМЗ «Царское Село». Ежедневно к участию в интерактивной программе «В гости к рыцарю» приглашаются маленькие гости с родителями. Для девочек организуется турнир загадок, а мальчиков посвящают в рыцари. Детей переоденут в костюмы соответствующей эпохи (6+).

Сезон ярких праздников «Павловские сезоны» открывает фестиваль «Сиреневый променад», уже полюбившийся петербуржцам и гостям города. В этом году он посвящен Серебряному веку. Знаменательно, что его начало состоится в первые дни лета — 1 и 2 июня, когда сирень уже в цвету и поражает разнообразием сортов и оттенков (0+).

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В Пушкинском Доме культуры в 15.00 начнётся гала-концерт XXVl Царскосельского фестиваля искусств "Город Муз" (6+).

Традиционная встреча в Лицейском саду "Пушкинский День России" запланирована на 6 июня в 12.00 (0+).

6 июня в 13.00 библиотека им. Д. Н. Мамина-Сибиряка приглашает на Пушкинский праздник, посвященный дню рождению поэта. А павловская детская библиотека-филиал №6 ждёт читателей 10 июня в 11.00 на познавательный час "Это моя Родина", посвященный Дню России (6+).

Фестиваль авторской джазовой музыки «О джазе своими словами» пройдёт 9 июня. Место проведения – летняя сцена концертного зала «Петербургские серенады». Начало лета, свежий воздух, ароматный кофе и то, ради чего все собрались – авторская музыка в исполнении джазовых музыкантов Петербурга (6+).

Shutterstock.com
Shutterstock.com

Любителей театра ждут на комическом представлении по поэме А. С. Пушкина «Граф Нулин». Спектакль народного драматического театра состоится в Пушкинском Доме культуры (16+).

Дом Молодежи «Царскосельский» 5 июня в 16.30 представляет музыкальный спектакль "Муза для Моцарта". Концерт объединит юных артистов с самыми разными талантами и детей с ограниченными возможностями. А 19 июня в 19.00 в Доме Молодёжи покажут постановку «Две женщины и лейтенант» (0+).

Литературная гостиная "Культурная среда" 19 июня в 15.00 организует видео-лекцию, посвященную 130-летию со дня рождения русской поэтессы Анны Ахматовой (6+)

28 июня у Дома молодежи «Царскосельский» гости города смогут познакомиться с творческими работами «особых художников». Вход на фестиваль открыт для всех желающих (0+).

Популярный летний фестиваль красок ColorFest состоится в субботу, 15 июня, с 12.00 до 14.00. Самый ожидаемый момент праздника – массовый залп краски. Это фестиваль чистых эмоций, светлых чувств и живого общения. Начало в 12.00 в Буферном парке (0+).

Отдел продаж малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы», которые возводит в рамках проекта «На Царскосельских холмах»застройщик ООО Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. (812) 719 19 19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
31.05.2019 17:36

Ипотечные новости для покупателей LEGENDA

Сразу несколько банков-партнеров, а также Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ предлагают специальные условия ипотечного кредитования на покупку квартир в домах LEGENDA.
Setl City
31.05.2019 16:14

В продажу вышел новый дом в ЖК «Фортеция» в Кронштадте

«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок корпус №1 малоэтажного проекта «Фортеция», который строится прямо на берегу Финского залива. Цены на старте начинаются от 2,65 млн рублей.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
31.05.2019 16:11

СК "Дальпитерстрой" готовит к сдаче очередной жилой комплекс

Девелопер завершает строительство комплекса из четырех домов в Шушарах. Часть квартир в них будет отдана под социальное жилье по городскому контракту.
Группа компаний «ЦДС»
31.05.2019 15:44

Группа ЦДС дарит экстрабонусы на квартиры и паркинг

При приобретении квартиры в одном из жилых комплексов Группы ЦДС до 30 июня 2019 года покупатели могут получить значительную скидку на квартиру и парковочное место, двойной дисконт при повторной покупке, а также воспользоваться специальными условиями оплаты.
фото предоставлено компанией АО «Строительный трест»
31.05.2019 12:49

Лучшие каменщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области трудятся в «Строительном тресте»

30 мая во Дворце труда подвели итоги IX конкурса профессионального мастерства «Лучший каменщик».
фото предоставлено компанией ООО "Вектор развития"
31.05.2019 12:00

Бизнес в эпоху перемен. Реальная оптимизация налогов

Задаетесь вопросами: Как максимально эффективно и законно оптимизировать налоги? Как обезопасить активы бизнеса и собственников? Как действовать при угрозе уголовной или субсидиарной ответственности?
ГК «Полис Групп»
31.05.2019 11:33

ЖК «Полис на Московской» вырос на 6 этажей

ГК «Полис Групп» продолжает строительство ЖК «Полис на Московской».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
31.05.2019 11:15

Банк «Санкт-Петербург» реализовал проект по расширению использования ЕКП в мецинских учреждениях

30 мая в стоматологической поликлинике состоялась презентация возможностей Единой карты петербуржца при использовании в городских медицинских учреждениях.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
30.05.2019 18:00

Алло, Гараж? Скоро буду!

Строительная компания «Терминал-Ресурс», возводящая жилые комплексы «Образцовые кварталы», продолжает комплексное освоение территории в Пушкинском районе «На Царскосельских холмах». 24 мая 2019 года Комитетом по строительству Санкт-Петербурга было выдано Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства «Об участии в долевом строительстве» №33/2019 на строительство многоярусного наземного гаража с пристроенными помещениями.
Setl City
30.05.2019 17:57

«Петербургская Недвижимость» начала продажи новой очереди ЖК «Солнечный город»

Компания вывела на рынок два новых корпуса ЖК «Солнечный город», расположенного в Красносельском районе. Цены на старте продаж начинаются от 2,15 млн рублей: это одно из самых привлекательных предложений в домах Setl City.
АО «Строительный трест»
30.05.2019 16:16

Ипотека для военнослужащих в ЖК «Новое Купчино»

В мае Сбербанк России начал предоставлять кредиты на покупку квартир в первом этапе жилого комплекса «Новое Купчино» по программе «Военная ипотека».
«Главстрой Санкт-Петербург»
30.05.2019 14:00

«Главстрой Санкт-Петербург» подвел итоги детского вокального конкурса «Новые голоса»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», объявляет о завершении детского вокального конкурса «Новые голоса». Финальный гала-концерт прошел 26 мая.