Ура! Лето в Пушкинском районе

Наступает любимый сезон детей и взрослых. У жителей «Образцовых кварталов» на «Царскосельских холмах», как всегда, есть возможность присоединиться к интересной программе Пушкинского района. Насыщенный интересными мероприятиями месяц открывает День защиты детей.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Праздник «Ура! Лето» пройдет 1 июня в Центре технического творчества и информационных технологий Пушкинского района. С 12.00 до 15.00 в центре пройдут презентации, мастер-классы, встречи с педагогами, будут работать игровые площадки. Коллектив хореографического ансамбля «Лукоморье» приглашает на встречу в 13.00 (0+).

Павловский парк также станет местом проведения развлекательной программы «Все цвета радости» – возле павильона «Молочня». Зрители получат удовольствие от веселого представления «Чудетство!», в котором покажут себя фокусники и аниматоры. Также будут организованы конкурсы, игры, интересные номера с дрессированными животными, мастер-классы и детская дискотека (0+).

С 1 июня на летний режим работы переходит Белая башня в ГМЗ «Царское Село». Ежедневно к участию в интерактивной программе «В гости к рыцарю» приглашаются маленькие гости с родителями. Для девочек организуется турнир загадок, а мальчиков посвящают в рыцари. Детей переоденут в костюмы соответствующей эпохи (6+).

Сезон ярких праздников «Павловские сезоны» открывает фестиваль «Сиреневый променад», уже полюбившийся петербуржцам и гостям города. В этом году он посвящен Серебряному веку. Знаменательно, что его начало состоится в первые дни лета — 1 и 2 июня, когда сирень уже в цвету и поражает разнообразием сортов и оттенков (0+).

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В Пушкинском Доме культуры в 15.00 начнётся гала-концерт XXVl Царскосельского фестиваля искусств "Город Муз" (6+).

Традиционная встреча в Лицейском саду "Пушкинский День России" запланирована на 6 июня в 12.00 (0+).

6 июня в 13.00 библиотека им. Д. Н. Мамина-Сибиряка приглашает на Пушкинский праздник, посвященный дню рождению поэта. А павловская детская библиотека-филиал №6 ждёт читателей 10 июня в 11.00 на познавательный час "Это моя Родина", посвященный Дню России (6+).

Фестиваль авторской джазовой музыки «О джазе своими словами» пройдёт 9 июня. Место проведения – летняя сцена концертного зала «Петербургские серенады». Начало лета, свежий воздух, ароматный кофе и то, ради чего все собрались – авторская музыка в исполнении джазовых музыкантов Петербурга (6+).

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Любителей театра ждут на комическом представлении по поэме А. С. Пушкина «Граф Нулин». Спектакль народного драматического театра состоится в Пушкинском Доме культуры (16+).

Дом Молодежи «Царскосельский» 5 июня в 16.30 представляет музыкальный спектакль "Муза для Моцарта". Концерт объединит юных артистов с самыми разными талантами и детей с ограниченными возможностями. А 19 июня в 19.00 в Доме Молодёжи покажут постановку «Две женщины и лейтенант» (0+).

Литературная гостиная "Культурная среда" 19 июня в 15.00 организует видео-лекцию, посвященную 130-летию со дня рождения русской поэтессы Анны Ахматовой (6+)

28 июня у Дома молодежи «Царскосельский» гости города смогут познакомиться с творческими работами «особых художников». Вход на фестиваль открыт для всех желающих (0+).

Популярный летний фестиваль красок ColorFest состоится в субботу, 15 июня, с 12.00 до 14.00. Самый ожидаемый момент праздника – массовый залп краски. Это фестиваль чистых эмоций, светлых чувств и живого общения. Начало в 12.00 в Буферном парке (0+).

Отдел продаж малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы», которые возводит в рамках проекта «На Царскосельских холмах»застройщик ООО Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. (812) 719 19 19, www.devcent.ru

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