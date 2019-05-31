В Цюрихе неизвестный взял двух женщин в заложники. Из квартиры никто не вышел живым

В Цюрихе 60-летний мужчина взял в заложники двух женщин на юго-западе города. Спустя три часа он лишил их жизни.

Об этом 31 мая сообщает издание NZZ. По информации прессы, гражданин Швейцарии с раннего утра насильно удерживал двух женщин, 34 и 38 лет, в квартире в Цюрихе по адресу: D?ltschiweg 55. Соседи, заподозрив неладное, вызвали полицейских. После того, как на место приехали силовики, европеец пообещал убить заложников. Стражи правопорядка окружили квартал, но не вмешивались в ситуацию.

После восьми часов утра мужчина завил, что готов сдаться, однако сразу после этого в квартире раздалось несколько выстрелов. Когда сотрудники спецподразделения «Скорпион» попали внутрь, то обнаружили тяжелораненых жертв и самого стрелка. Все трое скончались на месте.

Полиция до сих пор не знает, что стало причиной неадекватного поведения 60-летнего швейцарца. Личности жертв выясняются.





