В Петербурге вновь будут разделять мусор

В Петербурге 1 июня пройдёт очередная акция «РазДельный Сбор», в ходе которой горожанам предлагают сортировать отходы. Временные пункты приема мусора для последующей переработки будут работать в 14 районах города.

В переработку принимается 10 видов изделий: пластиковые бутылки, контейнеры и прочие изделия из пластика (ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП, пенопласт), полиэтиленовые пакеты, упаковки тетра-пак, макулатура (не во всех районах), стеклянные банки и бутылки, металлические консервные банки, компакт-диски.

На акции опытные волонтеры охотно помогут новичкам разобраться в особенностях маркировок и видах вторсырья.

Принимаемое вторсырье должно быть чистым, сухим и сплющенным до минимального объема, макулатуру следует перевязывать веревкой или складывать в картонные коробки. Полный список и правила сортировки вторсырья, а также время проведения и адреса акций можно узнать в официальной группе мероприятия.

Организаторы «РазДельного Сбора» рассказали, что в майской акции приняли участие 8450 человек. Было собрано 3,6 тонны макулатуры, 1416 мешков различного пластика, 956 мешков плёнки и более 3000 мешков других отходов.