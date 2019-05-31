Систему мониторинга средств обхода блокировок для Роскомнадзора создаст российский разработчик IBM

Нашумевшую систему автоматического поиска и анализа средств для обхода блокировок Роскомнадзора (VPN, анонимайзеры, прокси-сервисы) создаст московская компания «ЕС-лизинг». Она стала единственным подрядчиком Федерального исследовательского центра «Информатика и Управление» Российской академии наук, сообщает 31 мая «Роскомсвобода». Цена договора – 11 200 000 рублей.

Центр РАН выиграл конкурс на разработку системы контроля за блокировкой запрещенных сайтов в середине апреля 2019 года. При этом ФИЦ «Информатика и управление» запросил самое крупное финансирование из всех участников конкурса – почти 20 миллионов рублей.

Основным видом деятельности «ЕС-лизинг» на протяжении 25 лет является производство компьютеров и периферийного оборудования, сообщает официальный сайт компании. Там же отмечается, что «исторически» компания была тесно связана с американским компьютерным гигантом IBM.

«Исторически компания специализировалась в области разработки программных и аппаратных средств вычислительной техники на платформе IBM <…> была создана и запатентована технология ISX, которая позволяет запускать разработанные для архитектур компании IBM приложения вместе с их окружением в качестве задач новейших операционных систем IBM z/OS. Технология прошла испытания в технологических центрах фирмы IBM и рекомендована в качестве инструмента миграции в систему z/OS», – сообщает сайт «ЕС-лизинг».







В разные годы компания работала с РЖД, General Motors, ЦБ РФ, «Газпромом», ВТБ 24 и другими крупными структурами.

Единственным владельцем «ЕС-лизинг» является её создатель – доктор технических наук, профессор, завкафедрой «Информационно-аналитические системы» Московского института электроники и математики ВШЭ Александр Шмид.

С 1969-го по 2004 год работал на разных должностях – в том числе руководителя в НИЦЭВТ, головной организации СССР по созданию вычислительной техники и системного программного обеспечения на ее основе. Был членом коллегии Министерства радиопромышленности СССР.

В конце марта Роскомнадзор пригрозил блокировкой крупнейшим в России VPN-сервисам в случае отказа от подключения к реестру запрещённых сайтов. За отказ предоставить информацию о своих владельцах сервисам для обхода блокировок грозит штраф 50 000–300 000 руб.