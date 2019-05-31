Избитый косовской полицией российский работник ООН объявлен персоной нон грата. Посольство РФ сравнило его со святым Петром
Власти самопровозглашенной республики Косово, которые обвиняют россиянина Михаила Краснощекова в препятствовании деятельности полиции и требуют лишить его дипломатического иммунитета, объявили российского работника ООН персоной нон грата.
«Решение [объявить Краснощекова персоной нон грата] принято из-за действий российского гражданина против конституционного строя Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности», – цитируют 31 мая косовского премьера Рамуша Харадиная радио и телевидение Косово.
На своей странице в Facebook Харадинай уточнил, что россиянину приказано покинуть территорию Косова, хотя его еще вчера увезли в больницу Белграда. Политик также призвал представителя генсека ООН в Косове Захира Танина «соблюдать это решение».
В миссии ООН в непризнанной республике пока никак не прокомментировали произошедшее. Ранее организация вступилась за своего сотрудника, заявив «Фонтанке», что в Косово он «выполнял свои обязанности по мониторингу ситуации».
Посол России в Сербии Александр Чепурин, который утром навестил Краснощекова в больнице, обвинил непризнанную балканскую республику в том, что та остается «главным источником нестабильности и конфликтного потенциала». По его словам, «до зубов вооруженные приштинские "полицейские" избили немолодого, интеллигентного сотрудника ООН». «Его спрашивают: "Вы кто?" Он отвечает: "Я сотрудник миссии ООН в Косово". Спрашивают трижды, как святого Петра. Трижды отвечает. Берут документы. Куда-то звонят. Получают приказ. Начинают бить ооновца лицом по железному капоту и прикладом по лицу. Это уже не варварство, а чистый садизм», – написал Чепурин в «Твиттере».
Справка:
Напомним, что прошедший 27 мая рейд косовской полиции в северных районах, где проживают этнические сербы, привел к мобилизации в армии Сербии. В ходе «операции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью», как это назвали в Приштине, был арестован и 63-летний россиянин Михаил Краснощеков. Косовский президент заявил, что россиянин якобы мешал полицейским. МИД РФ вступился за соотечественника, а официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила косоваров в «очередной провокации» при «многолетнем потакании со стороны ЕС и США». Позже в ООН рассказали, что после общения с правоохранительными органами непризнанной республики Краснощеков попал в больницу. Чуть позже его освободили, что «Фонтанке» подтвердили в миссии ООН. На следующий день прокурор непризнанной балканской республики Шчикири Сила потребовал лишить дипломатического иммунитета Краснощекова. Россиянина обвиняют в «препятствовании работе должностного лица при исполнении служебных обязанностей», а также «участии в группе, совершающей уголовное преступление и хулиганство».
Михаил Краснощеков числится политическим офицером в ООН. В организации он проработал более 10 лет, специализируясь на «постконфликтном управлении и поддержании мира». В последнее время он работал в миссии ООН по делам временной администрации в Косове UNMIK. В непризнанной республике в его обязанности входил мониторинг и анализ событий в политической, социальной и экономической областях. Кроме того, Краснощеков поддерживал контакты с другими международными организациями, например ЮНЕСКО.