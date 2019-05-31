Избитый косовской полицией российский работник ООН объявлен персоной нон грата. Посольство РФ сравнило его со святым Петром

Власти самопровозглашенной республики Косово, которые обвиняют россиянина Михаила Краснощекова в препятствовании деятельности полиции и требуют лишить его дипломатического иммунитета, объявили российского работника ООН персоной нон грата.

«Решение [объявить Краснощекова персоной нон грата] принято из-за действий российского гражданина против конституционного строя Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности», – цитируют 31 мая косовского премьера Рамуша Харадиная радио и телевидение Косово.

На своей странице в Facebook Харадинай уточнил, что россиянину приказано покинуть территорию Косова, хотя его еще вчера увезли в больницу Белграда. Политик также призвал представителя генсека ООН в Косове Захира Танина «соблюдать это решение».

В миссии ООН в непризнанной республике пока никак не прокомментировали произошедшее. Ранее организация вступилась за своего сотрудника, заявив «Фонтанке», что в Косово он «выполнял свои обязанности по мониторингу ситуации».

Посол России в Сербии Александр Чепурин, который утром навестил Краснощекова в больнице, обвинил непризнанную балканскую республику в том, что та остается «главным источником нестабильности и конфликтного потенциала». По его словам, «до зубов вооруженные приштинские "полицейские" избили немолодого, интеллигентного сотрудника ООН». «Его спрашивают: "Вы кто?" Он отвечает: "Я сотрудник миссии ООН в Косово". Спрашивают трижды, как святого Петра. Трижды отвечает. Берут документы. Куда-то звонят. Получают приказ. Начинают бить ооновца лицом по железному капоту и прикладом по лицу. Это уже не варварство, а чистый садизм», – написал Чепурин в «Твиттере».





