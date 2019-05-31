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Строительство
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31.05.2019 16:11
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СК "Дальпитерстрой" готовит к сдаче очередной жилой комплекс

СК "Дальпитерстрой" готовит к сдаче очередной жилой комплекс

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Девелопер завершает строительство комплекса из четырех домов в Шушарах. Часть квартир в них будет отдана под социальное жилье по городскому контракту.

Комплекс расположен в черте улиц Пушкинская, Валдайская и Вишерская. Дома на участке расположены по диагонали. Архитектурная идея комплекса – времена года. Цветовые гаммы фасадов выдержаны каждый в соответствии с одним из четырех сезонов – от холодных зимних до теплых летних оттенков. Рядом с тремя домами – два подземных и один двухэтажный (подземно-надземный) паркинг.

В каждом доме по 25 этажей, но разное количество секций – от двух до шести. В самом малоквартирном доме социального жилья не будет. В остальных трех часть квартир будет отдана по контракту городу. Так, в самом большом доме из 1176 квартир под "социалку" будет отдано 367, в доме из 738 квартир – 296, а в доме из 648 квартир социальными будут 475.

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Внутри и снаружи зданий все будет приспособлено для нужд людей с ограниченными возможностями. В МОПах и квартирах, наряду с удобной планировкой, проектировщики предусмотрели расширенные проемы, заниженные порожки, а также тактильную плитку для слабовидящих и специальное оборудование для душевой. Для перевозки инвалидных колясок будут установлены специальные лифты.

В настоящее время основные строительные работы в комплексе подходят к концу. Завершается настил кровли, делается ее гидроизоляция. Идет покраска фасадов. Параллельно ведутся внутренние работы. Так, готовность инженерных и сантехнических сетей на сегодняшний день в среднем по домам составляет 90%. В одном из домов уже начали чистовую отделку социальных квартир.

В разной степени готовности находятся работы по прокладке наружных сетей: в одном из домов они полностью завершены, в других проложены основные магистрали и осталось сделать врезки. Ведется строительство паркингов.

По словам руководства компании, первый из четырех домов СК "Дальпитерстрой" планирует ввести в эксплуатацию этой осенью, остальные – в четвертом квартале 2019 – первом квартале 2019 года.

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземными автостоянками №40, (корпуса 1, 2, 3, 4), №42 (корп. 1) на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория предприятия «Шушары», уч. 556 (Центральный) – застройщик ООО «СК «Дальпитерстрой», с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://www.dalpiterstroy.ru

 

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