«Я им даю по 100 рублей в день, они сами покупают». Анекдотом про кормежку кур миллиардер Лисин описал госрегулирование бизнеса

Крупные инвестиционные проекты могут терять рентабельность и разваливаться из-за изменений в государственном регулировании. Как пишет «Интерфакс», об этом 31 мая заявил основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин на международном металлургическом саммите «Русская сталь: стратегия роста» в Липецке. Проиллюстрировал свою мысль Лисин анекдотом.

«К фермеру пришел сельхознадзор. Ходит, смотрит, потом говорит: "А чем ты кур кормишь?" – "Зерном". – "Ты с ума сошел! Мы тут программу экспорта зерна написали. Надо больше зерна на экспорт, нам не хватает. А ты, негодяй, все это зерно курам скармливаешь!" Выписали штраф. Проходит три месяца. Приходит санитарный надзор, смотрит, спрашивает: "А ты чем кур кормишь?" – "Да вот, из ресторана отходы беру. У Новикова даже забираю отходы, качественные". – "А как проверять эти отходы на санитарные нормы? Ты что, с ума сошел?! Курами люди будут питаться, а ты их мусором всяким кормишь". Опять выписали штраф. Ну, заплатил фермер. Проходит еще три месяца. Приходит природнадзор, экологический. Заходит на ферму, а там банки какие-то алюминиевые, бутылки пластиковые, пакеты от "Макдоналдса", бумажки. Все это разбросано. Он говорит фермеру: "Ты что творишь?!" – "Я ничего не знаю. Я им даю по 100 рублей в день, они сами покупают"».

Лисин уточнил, что металлургические проекты требуют длительного времени для реализации – план приходится рассчитывать минимум на пять лет. Если за это время в регулировании произойдут изменения, то проекты просто могут «потерять свою актуальность», – подытожил один из богатейших людей России.

Напомним, ранее Владимир Лисин уже прибегал к анекдоту про зайца, чтобы раскритиковать идею помощника Путина Андрея Белоусова изъять 513 млрд рублей у металлургов, производителей удобрений и «Сибура».





