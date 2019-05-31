На территории «Экспофорума» за неделю до ПМЭФ нашли снаряд. Не прошло и двух часов, как его вывезли на полигон

Эхо войны потревожило спасателей и ОМОН 31 мая, за неделю до Петербургского экономического форума. Снаряд времён Великой Отечественной войны нашли на территории Экспофорума, где должно пройти международное мероприятие.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу, артиллерийский снаряд калибра 152 мм обнаружили около 10 часов утра рядом с КПП №3. Экстренные службы в этот раз сработали молниеносно – уже в 11.40 боеприпас был вывезен ОМОНом для утилизации.

Петербургский международный экономический форум будет проходить в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 6 по 8 июня. В церемонии открытия примут участие Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, президент Молдовы Игорь Додон, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации — министр финансов Антон Силуанов.





