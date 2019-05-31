«Царица не смогла доехать». На Университетской набережной карета попала на скользкую дорожку

Авария с гужевым транспортом произошла на Васильевском острове в Петербурге 31 мая. Препятствием для комфортного передвижения стала дождливая погода.

Карету с выкрученным колесом заметили горожане на Университетской набережной около 14.00.

«Царица не смогла доехать в столь скользкую дорогу», — прокомментировали очевидцы.







Автолюбители отметили, что даже конной повозке неплохо бы соблюдать ПДД.

«Не включена аварийная сигнализация. Отсутствует знак аварийной остановки», — написали они.