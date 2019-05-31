Патриарх Кирилл поблагодарил Беглова и Полтавченко за помощь в восстановлении храма. Имя последнего глава РПЦ вспомнить не смог

После свершения Божественной литургии в Воскресенском соборе Новодевичьего монастыря патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и исполняющего обязанности градоначальника Александра Беглова.

«Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемый … надо чаще приезжать в Петербург, чтобы помнить имена всех – настоящего и действующего политиков», – сказал глава РПЦ, позабыв, как зовут возглавлявшего Петербург с 2011-го по 2018 год Георгия Сергеевича Полтавченко. Экс-градоначальник с пониманием отнесся к заминке и даже посмеялся.

Напомним, что 31 мая состоялось освящение восстановленного Воскресенского собора, который реставрировался много лет. Чин совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, а последующию литургию возглавил патриарх Кирилл. Напомним, что служить в Воскресенском соборе глава Русской церкви должен был в самом начале мая, но «напряженный рабочий график» не позволил предстоятелю приехать в Северную столицу.





