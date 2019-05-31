В Петербурге появятся четыре новых завода за 10 млрд рублей

Экспертный совет Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» 31 мая одобрил четыре инвестпроекта на сумму 10 млрд рублей, рассказали в пресс-службе ведомства.

В их числе оказалось ООО «ЭмСиЭнЭс Полиуретан РУС», дочка японско-корейского гиганта Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes. Как ранее сообщала «Фонтанка», она намерена наладить выпуск полиуретановых систем для автопрома и бытовой техники.

Статус резидента ОЭЗ «Санкт-Петербург» также получила компания ООО «АТМ», которая планирует построить комплекс для разработки изделий из пластика, алюминиевых сплавов и штампованных изделий, а также производитель компрессорных лопаток ООО «НПЦ «ЛКТ» и завод гормональных лекарственных препаратов и пробиотиков ООО «Биоген». Точный объем инвестиций по каждому проекту не раскрывается.

Еще два действующих резидента, ООО «Балтфарма» и ООО «ПФ «Элкон», представили экспертному совету корректировки в текущие проекты.







Производитель фармацевтических субстанций «Балтфарма» изначально планировал запустить завод площадью 4 тыс. кв. м и стоимостью 796 млн рублей. Теперь компания планирует построить предприятие площадью 11,5 тыс. кв. м за 2,1 млрд рублей.

«ПФ «Элкон», который хочет построить завод электронных плат и модулей стоимостью 360 млн рублей, запросил увеличение мощностей по тепло- и энергоресурсам. Обе заявки были одобрены.