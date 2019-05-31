Беглов, Генсек ООН и Додон. Стало известно, кто откроет ПМЭФ

Открывать Международный экономический форум в Петербурге будут высокие гости из международных организаций и других стран, а временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов выступит с приветственным словом.

«В церемонии открытия примут участие Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, президент Республики Молдова Игорь Додон, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации — министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов», – сообщается 31 мая на сайте форума.

Модерировать дискуссию будет корреспондент NBC News Кир Симмонс.

Планируется, что с приветственным словом выступит Александр Беглов.







Напомним, что Международный экономический форум в Петербурге пройдет 6–8 июня. Американский посол и представители компаний из США собираются проигнорировать мероприятие из-за ситуации вокруг компании Baring Vostok и задержания бизнесмена Майкла Калви.