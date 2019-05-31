В Калининградской области полицейского-«медиагероя» подозревают в пытках бывшего сотрудника МВД

Полицейского из Калининградской области, ставшего лауреатом премии «Медиагерой-2019», заподозрили в пытках задержанного. Майор Эдуард Калтырин заключен под стражу до 15 июля.

Как пишет «Новый Калининград» 31 мая, потерпевшим по делу является бывший сотрудник полиции Иван Катрий. Его доставили в участок в городе Пионерском после конфликта в баре, где он выхватил телефон у своей знакомой. После задержания Калтырин якобы применил к нему электрошокер.

Также, по словам Катрия, досталось ему и от сотрудников Росгвардии. Потерпевший заявил, что Калтырин предложил ему написать расписку, где тот откажется от претензий к полиции и Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

Майор полиции Эдуард Калтырин в Калининградской области стал известен после того, как в сентябре 2018 года спас человека из тонущей машины. В феврале ему вручили премию «Медиагерой-2019». А через пару месяцев он получил из рук главы МВД России Владимира Колокольцева государственную награду.





