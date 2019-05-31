В Общественной палате объяснили отсутствие Пулково в указе о переименовании аэропортов

Аэропорты Волгограда и Санкт-Петербурга временно выведены из проекта «Великие имена России» из-за отсутствия консенсуса. Об этом заявили в Общественной палате РФ.

«В ряде регионов общественные дискуссии о результатах конкурса продолжились и после его формального завершения. В частности, в адрес организаторов конкурса поступили обращения от общественных палат Санкт-Петербурга и Волгограда с просьбой приостановить участие этих регионов в проекте во избежание поляризации общественных настроений в регионах. По итогам рассмотрения этих обращений Волгоград и Санкт-Петербург были временно выведены из проекта, международные аэропорты Пулково и Гумрак не были включены в перечень аэропортов, закрепленных в указе президента России», – говорится 31 мая в заявлении на сайте палаты.

Президент России подписал указ о переименовании аэрохабов 31 мая, однако в тексте отсутствует Петербург. В Пулково отказались от комментариев по этому поводу.

Напомним, в начале октября прошлого года Общественная палата России запустила сайт, на котором россияне выбирали новые имена аэропортам в 45 городах. В список попали, в том числе, Москва и Петербург. В Северной столице со второй попытки победил Федор Михайлович Достоевский, хотя Общественная палата города настаивала на имени Петра I, а по итогам первого голосования также популярным среди горожан оказался Александр Невский.





