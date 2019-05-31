Кремль опроверг сообщения об отказе поставок С-400 Ирану

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что Россия якобы отказалась поставлять зенитные ракетные системы С-400 Ирану. Об этом 31 мая пишет РИА Новости.

Официальный представитель Владимира Путина призвал тщательно проверять подобные сообщения. «Надо очень осторожно относиться к информации», – добавил Песков.

За несколько часов до комментария из Кремля анонимный «информированный российский источник» заявил «Интерфаксу», что Россия вообще ещё не получала от Ирана заявку на покупку зенитных ракетных систем С-400.

«Иран не обращался с заявкой на С-400. Россия продолжает сотрудничество с Ираном в рамках обслуживания ранее поставленных комплексов С-300 — эти обязательства выполняются в полном объёме», – сказал собеседник агентства.







30 мая источники агентства Bloomberg сообщили, что Россия отказалась заключить контракт с Ираном на поставку ЗРС С-400.

«Россия отклонила иранский запрос на покупку С-400, решив, что продажа этих систем приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке», – утверждали собеседники американского информационного агентства.

Россия пыталась продать С-400 Ирану в 2016 году. Но Иран отказался.

«Российская сторона предложила Ирану комплексы С-400, однако у нас нет программы по их приобретению», – пояснял в августе 2016 года министр обороны Исламской Республики Хосейн Дехган.

В том же году Россия поставила Ирану системы С-300, которые обещала десять лет. Тогда ожидалось, что ракетные комплексы поставят в Исламскую Республику к осени, однако первые комплексы пришли ещё в апреле. Тогда же их продемонстрировали на параде в честь Дня армии Ирана.

В мае 2016 года Иран отозвал иск к России из-за несоблюдения условий контракта о поставках зенитно-ракетных комплексов. На поставках Россия заработала около $ 1 млрд, сообщал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Поставки подобных видов оружия в Иран являются предметом постоянных возражений со стороны Израиля.

В 2017 году глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщал «Интерфаксу», что у России нет новых контрактов с Ираном. В марте 2018 года помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин говорил, что Россия построит в Иране сервисный центр для обслуживания С-300.

В мае 2019 года США расширили санкции против РФ, добавив в черный список, в том числе, завод «Авангард» концерна «Алмаз-Антей». Это единственный производитель ракет для комплексов С-300 и С-400. Решение объяснялось нарушением прежнего запрета на передачу технологий создания оружия массового уничтожения Ирану, КНДР и Сирии.