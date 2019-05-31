Обвиняемого в терроризме курсанта Можайки освободили от ответственности, но не от врачей. Мыслепреступление вылечат

В Москве не смогли осудить первокурсника Военно-космической академии имени Можайского, устроившего захват казармы на клочке бумаги. Фантазиям Вадима Осипова прописали интенсивное наблюдение.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Виталий Черкасов 31 мая, Московский окружной военный суд освободил 20-летнего Осипова от уголовной ответственности и применил принудительную меру медицинского характера. Лечить его будут в условиях стационара, длительность пока не определена.

«Будучи первокурсником академии, желал самоутвердиться и прославиться в роли массового убийцы, разработал план поджога и расстрела военнослужащих», – зачитал судья Евгений Зубов.

По версии обвинения, первокурсник факультета топогеодезического обеспечения и картографии не только задумал захватить казарму, но и подыскивал помощников. Рисунок и разговоры с сослуживцами квалифицировали как содействие террористической деятельности и приготовление теракта.







Осипов настаивает, что своей схемой собирался показать командованию ущербность системы безопасности. Пятеро допрошенных в суде однокурсников признали за ним склонность к чёрному юмору и не подтвердили вербовку, рассказал Черкасов.

Передать курсанта психиатрам просил гособвинитель. Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у юноши расстройство, которое не даёт ему осознавать опасность своих действий. Защита настаивает на оправдании. По словам Черкасова, сотрудники ФСБ умело манипулировали простодушным юношей и извратили его богатую фантазию. Во время допроса в суде чекисты разглядели в Осипове стратега, который на одном взрыве останавливаться не собирался.