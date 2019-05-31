Доллар идет к 66. Рубль теряет позиции на фоне дешевеющей нефти

Российская валюта под давлением дешевеющей на торгах нефти теряет позиции. Центробанк уже заложил падение в официальный курс на выходные.

По данным Московской биржи 31 мая, по состоянию на 13:30 мск, за доллар просят уже больше 65,52 (+0,34), а за евро — 73,02 (+0,47). Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на субботу, воскресенье и понедельник, — 65,38 руб. (+32,51 копейки), евро — 72,84 руб. (+42,07 копейки).

Как писала «Фонтанка», нефть близка к максимальному месячному падению. Конфликт США и Китая грозит рецессией экономике.





