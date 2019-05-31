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Город
31.05.2019 13:48
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Смольный выселил из Дома Шереметева один из старейших петербургских книжных

Комитет по контролю за имуществом Петербурга выселил книжный магазин из дома С.Д. Шереметева на Литейном проспекте, 51. Как сообщили 31 мая в ведомстве, два помещения общей площадью более 120 кв. метров использовались без правоустанавливающих документов ОАО «Библиотечный Коллектор "Книжный центр"».

Смольный выселил из Дома Шереметева один из старейших петербургских книжных

Ранее помещения являлись предметами договоров аренды, но они были расторгнуты. В настоящее время объекты нежилого фонда используются незаконно. Кроме того, организация имеет задолженность перед бюджетом города за использование объектов в размере более 7 млн рублей, отметили в ККИ. 

По данным СПАРК, ОАО «Библиотечный Коллектор "Книжный центр"», созданное в 1993 году, принадлежит Смольному в лице КИО. Актуальных финансовых данных нет, но в 2014–2016 годах предприятие работало с убытком. 



Предприятие называет себя наследником библиотечного коллектора «Книжный центр», который был основан в 1930 году. Организация бесплатно передавала книги библиотекам, работающим в домах инвалидов, детских домах, школах, а также организовывала встречи с читателями и работниками библиотек.

 

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