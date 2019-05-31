Участок трассы «Скандинавия» от Кирпичного до Выборга подготовят к расширению за 450 млн рублей

Управление дорог «Северо-Запад» 31 мая выбрало подрядчика для первого этапа работ по строительсту и реконструкции участка трассы «Скандинавия» (Петербург – Выборг – граница с Финляндией) с 100-го по 134-й километр (от посёлка Кирпичное до Выборга). По данным сайта госзакупок, единственным участником аукциона стало АО «ВАД», оно и получило контракт на сумму 447 млн 616 тыс. рублей.

Подрядчик должен выполнить детализацию проектной документации и подготовить территорию (расчистить полосы отвода от леса и кустарника), выполнить перенос различных сетей и исследовать территорию на наличие взрывоопасных предметов. Планируемое окончание работ — 30 ноября 2021 года. Как уточнили «Фонтанке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», реконструкцию участка предполагается завершить к концу 2024 года.

Строительство и реконструкция участков «Скандинавии» вошли в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на период до 2024 года. Расширение трассы идет в 5 этапов. Как ранее писала «Фонтанка», сейчас идёт аукцион на выполнение строительно-монтажных работ на участке с 65-го по 100-й километр (Огоньки — Кирпичное, второй этап). Максимальная стоимость контракта – 8,6 млрд рублей.

После завершения третьего этапа дорожникам предстоит реконструировать ещё два участка: сам обход Выборга (134-й – 160-й км) и далее до подъезда к границе с Финляндией, к пункту пропуска «Торфяновка» (160-й – 203-й). Общая стоимость проекта оценивается примерно в 90 млрд рублей. Пока что все работы на трассе ведет компания «ВАД».





