Первые дни лета в Петербурге будут похожи на осень. Потеплеет только к середине следующей недели

Изменчивая погода будет царить в Петербурге все выходные. Не стоит ждать жары от первых дней лета. И даже солнца будет немного.

По прогнозам Северо-Западного гидрометцентра, в ночь на 1 июня в Северной столице будет прохладно и дождливо. Ртутные столбики в термометрах не поднимутся выше 7 градусов, пройдёт дождь. Днём потеплеет до +17, но солнце периодически будет прятаться за тучами.

2 июня ситуация не изменится, за исключением того, что ночью будет на 2 градуса теплее. При этом юго-западный ветер сменится на северо-западный. Согласно прогнозам, жара придёт в Петербург во вторник. Метеорологи нам обещают в этот день +25.





