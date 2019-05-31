Станция «Горьковская» изменит режим работы из-за празднования Ураза-байрама в Петербурге
Празднование Ураза-байрама в Соборной мечети Санкт-Петербурга внесет изменения в режим работы вестибюля ближайшей станции метро 4 июня.
«В связи с проведением <...> религиозного публичного мероприятия <...> с открытия до 07:00 часов и с 09:30 до 11:00 часов станция «Горьковская» будет закрыта для входа пассажиров. Фактическое закрытие и ограничение на вход станции «Горьковская» будет осуществляться в зависимости от пассажиропотока и по распоряжению Управления полиции на метрополитене», – говорится 31 мая в сообщении петербургского метрополитена.
Петербуржцев и гостей города просят заранее планировать свои поездки в следующий вторник.
Напомним, что ради богослужений в день одного из главных исламских праздников ежегодно ограничивают работу станции на синей линии.
Справка:
Ураза-байрам в переводе с тюркского – праздник разговения, которым мусульмане отмечают окончание поста в месяце Рамадан. Постятся на протяжении всего месяца, окончание которого определяют по рождению новой луны. В этот день с молитвы в мечети начинается трёхдневное празднование Ураза-байрама. В Петербурге главное богослужение пройдет в Соборной мечети на Кронверкском проспекте, 7.