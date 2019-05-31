Лучшие каменщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области трудятся в «Строительном тресте»

фото предоставлено компанией АО «Строительный трест»

30 мая во Дворце труда подвели итоги IX конкурса профессионального мастерства «Лучший каменщик».

Победителем в Санкт-Петербурге был признан Олег Жизневский – сотрудник компании «СТ-Строй», входящей в Объединение «Строительный трест». В свою очередь, другой работник «Строительного треста» – Мусахон Машрабов – вошел в тройку лидеров лучших каменщиков Ленинградской области.

Оба профессионала в настоящий момент работают на объекте «Новое Купчино» на пересечении Малой Бухарестской улицы и Дунайского проспекта. Это девятая победа каменщиков «Строительного треста» в данном конкурсе. Таким образом, компания очередной раз подтвердила звание лидера кирпичного домостроения Северо-Запада.

29 мая на строительной площадке жилого квартала в Мурино каменщики города и области демонстрировали свои профессиональные навыки. В конкурсе три основные номинации: «Лучший каменщик Санкт-Петербурга», «Лучший каменщик Ленинградской области» и «Лучший учащийся по специальности каменщик».

«Все наши специалисты – мастера высокого уровня, которые вкладывают в свою профессию много времени и сил, создавая дома ручной работы. Сегодняшнее признание наших каменщиков – очередное этому подтверждение», – прокомментировал руководитель службы строительного контроля и управления качеством компании «Строительный трест» Виктор Шинкевич.

Теперь Олег Жизневский будет представлять Санкт-Петербург на Национальном конкурсе профмастерства «Строймастер» в номинации «Лучший каменщик России», который пройдет в Москве в начале августа – накануне Дня строителя.

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