На грани нуля. Продажи новых машин в Петербурге в апреле упали на 1%

В апреле 2019 года петербургские автодилеры реализовали 13 172 новых легковых и легких коммерческих автомобиля. Этот результат оказался на 1% меньше показателя в апреле прошлого года, сообщает 31 мая агентство «Auto-Dealer-СПб».

В январе–апреле 2019 года было продано 47 666 новых машин, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Лидером городского авторынка продолжает оставаться корейский бренд KIA. Второй месяц подряд в Петербурге продается более 1800 автомобилей марки, а ее динамика роста по итогам января–апреля – лучшая в топ-20. В десятку лидеров поднялся Mercedes-Benz. Премиальный бренд вытеснил из топ-10 японский Nissan, продажи которого в апреле сократились на 69%.

По мнению генерального директора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, незначительное падение продаж связано с особенностями ценовой политики японских брендов, которые в марте пытались показать высокие результаты в ущерб апрелю, а также с уменьшением объемов государственных программ, где основной поток выделенного финансирования пришелся на начало весны.







«Не исключено, что в мае продажи автомобилей вновь упадут. Но в начале лета показатели могут вырасти за счет невысокой базы прошлого года, когда трафик в автосалонах сократился на 20–30% из-за проведения в стране чемпионата мира по футболу», – комментирует он.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам января–апреля 2019 года составила 8,8% (год назад – 8,7%).