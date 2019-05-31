«После того, как его назвали по имени и отчеству, вернулся к жизни». Должник в Астрахани спрятался от приставов в могиле

Судебные приставы в Астрахани достали должника по алиментам в могиле. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Мужчина задолжал более 200 тыс. рублей, но на прием к приставу предпочел не приходить. Тогда сотрудники УФССП сами явились к нему на работу. Как выяснилось, трудится неплательщик копателем могил на местном кладбище.

«В тот момент, когда приставы приехали туда, он был занят — копал могилу. Увидев их издалека, мужчина, недолго думая, лег в свежевырытую могилу и закрыл глаза. После того, как его назвали по имени и отчеству, вернулся к жизни. С неплательщика были взяты объяснения», — описали дальнейшие события в пресс-службе УФССП.

Астраханца ранее уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Теперь ему грозит уголовное преследование по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).





