Из Москвы теперь можно улететь из аэропорта им. Пушкина. Путин поменял названия российских гаваней, но Пулково не тронул

Президент Владимир Путин подписал указ «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Новые названия получили все аэропорты Москвы. Петербургский Пулково в документе не упомянут.

«Постановляю присвоить имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, следующим аэропортам: <...> международному аэропорту Москва (Внуково) – имя А.Н. Туполева; международному аэропорту Москва (Домодедово) – имя М.В. Ломоносова; международному аэропорту Москва (Шереметьево) – имя А.С. Пушкина», – говорится 31 мая в указе, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Под масштабное переименование попали аэропорты многих российских городов, однако Петербурга среди них нет.

«Не комментируем», – сказали корреспонденту «Фонтанки» в Пулково.







Указ вступает в силу с 31 мая.

Напомним, в начале октября прошлого года Общественная палата России запустила сайт, на котором россияне выбирали новые имена аэропортам в 45 городах. В список попали, в том числе, Москва и Петербург. В Северной столице со второй попытки победил Федор Михайлович Достоевский, хотя Общественная палата города настаивала на имени Петра I, а по итогам первого голосования также популярным среди горожан оказался Александр Невский.