Постпред: Россияне не сильно стремятся к безвизовому режиму с ЕС. Это моё внутреннее ощущение

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что граждане РФ не очень нуждаются в безвизовом режиме со странами Европейского Союза. «Я не чувствую, что российская общественность так уж сильно стремится к безвизовому режиму с Евросоюзом», – сказал Чижов в интервью Deutsche Welle.

А тут Владимир Чижов (он почти 15 лет представляет Россию в Евросоюзе) говорит, что россияне не хотят безвизового режима с ЕС. Почему? "Внутреннее ощущение".



Полностью #НемцоваИнтервью: https://t.co/MVSWbv4gb6 pic.twitter.com/QT3ncK1BJI — DW на русском (@dw_russian) 30 мая 2019 г.

Дипломат при этом уточнил, что не проводил на этот счёт никаких исследований. «Это моё внутреннее ощущение», – сказал постпред РФ при ЕС.







«Большинство тех, кто действительно был реально сильно заинтересован в оформлении себе въезда на территорию Шенгена, они эти визы получили», – добавил Чижов.

Вместе с тем Владимир Чижов рассказал, что и сами власти ЕС не готовы к безвизовому режиму для россиян.

«Раза, наверное, четыре мы подходили к ситуации, когда нельзя было не сделать шаг вперед, чтобы не решить вопрос окончательно. И каждый раз Евросоюз откатывался назад. На наш резонный вопрос, как так получается и кто в этом виноват, начиналась привычная для еэсовских реалий карусель: попытки переложить ответственность друг на друга. Страны-члены Евросоюза — на Еврокомиссию, Еврокомиссия — на страны-члены. Еще Европейская внешнеполитическая служба, как новый институт, к этому хороводу подключилась. Это было задолго до Украины», – объяснил дипломат.

Для граждан Украины безвизовый режим с ЕС был введён в июне 2018 года. Украинцы могут находиться в странах – участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе граждане восточноевропейского государства не получили. В конце 2018 года сообщалось, что Еврокомиссия выявила множество нарушений соглашения о безвизовом режиме с Украиной.

На этом фоне полностью отказаться от виз Москва предложила Токио. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно. «Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между РФ и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями, – цитирует Лаврова ТАСС. – Будем надеяться, что диалог продолжится».

Национальный японский паспорт является самым сильным с точки зрения возможностей безвизовых путешествий. Японцы могут посещать без виз 190 государств, сообщалось в январе 2019 года. Безвизовый режим для граждан России действует в 72 странах. Получение визы в общем порядке требуется в 122 страны и территории.