«Новый Лесснер»: правила удачной планировки

Сейчас модно говорить о рациональных планировках. И не удивительно, ведь при нынешней цене на недвижимость переплачивать за лишние метры – непозволительная роскошь.

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

Эксперты компании «Отделстрой» знают толк в планировках. Ведь на протяжении 25 лет они создают различные планировочные решения. На примере жилого комплекса «Новый Лесснер» они рассказали о правилах планировки в бизнес-классе.

Пропорции

Идеальные пропорции для кухни и комнат всегда стремятся к квадрату. То есть соотношение ширины к длине в них – 1:1, либо 1:1,5. Длинные вытянутые помещения неудобны для жизни, требуют дополнительных расходов на дизайнерские ухищрения и нестандартную мебель. И наоборот, правильные по своим габаритам и пропорциям помещения дарят радость от их обустройства. В «Новом Лесснере» планировки именно такие.

Коридоры

Если вы когда-нибудь задумывались о том, сколько километров вы ежедневно «наматываете» по квартире, перемещаясь между помещениями, значит вам досталась нерациональная планировка. А если коридор еще и узкий – это сотни тысяч переплаченных рублей.

Самой удобной для 2-3-х комнатных квартир считается двусторонняя планировка, при которой размер коридора оптимален. Таких вариантов в «Новом Лесснере» более 90%. При этом даже в односторонних квартирах «Нового Лесснера» ширина коридора позволяет расположить вместительные шкафы-купе и тем самым эффективно использовать пространство.

Комнаты

В погоне за экономией многие застройщики предлагают квартиры с 10-метровыми комнатами. Мол, это модно и по-европейски. Мы же считаем это возвратом к эпохе хрущёвок. Спальня или детская – не то помещение, на котором нужно экономить. Иначе единственное, что вы сможете там поставить, – это кровать с тумбочкой. В «Новом Лесснере» площади комнат варьируются от 13 до 21,6 кв.м.

В «Новом Лесснере» отсутствуют студии, а на этаже располагается всего по 4-5 квартиры.

Вид из окна

Видовые квартиры, без сомнения, прекрасны. А что видят из окна остальные? Земля в центре города дорогая, а этажность низкая, поэтому дома строят довольно плотно. К сожалению, дворы-колодцы встречаются во многих современных проектах. Если не хотите наблюдать за жизнью соседей на расстоянии «вытянутой руки», выбирайте жилой комплекс с просторными дворовыми пространствами. Такой, как «Новый Лесснер».

Телефон отдела продаж: (812) 670-01-01

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Лесснер» – застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new-lessner/docs/