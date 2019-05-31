Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+15°C
/ Завтра: +18
$ 65.38р
72.84р
14:34 31.05.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
31.05.2019 12:23
Печать

«Новый Лесснер»: правила удачной планировки

Сейчас модно говорить о рациональных планировках. И не удивительно, ведь при нынешней цене на недвижимость переплачивать за лишние метры – непозволительная роскошь.

«Новый Лесснер»: правила удачной планировки

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

Эксперты компании «Отделстрой» знают толк в планировках. Ведь на протяжении 25 лет они создают различные планировочные решения. На примере жилого комплекса «Новый Лесснер» они рассказали о правилах планировки в бизнес-классе.

Пропорции

Идеальные пропорции для кухни и комнат всегда стремятся к квадрату. То есть соотношение ширины к длине в них – 1:1, либо 1:1,5. Длинные вытянутые помещения неудобны для жизни, требуют дополнительных расходов на дизайнерские ухищрения и нестандартную мебель. И наоборот, правильные по своим габаритам и пропорциям помещения дарят радость от их обустройства. В «Новом Лесснере» планировки именно такие.

Коридоры

Если вы когда-нибудь задумывались о том, сколько километров вы ежедневно «наматываете» по квартире, перемещаясь между помещениями, значит вам досталась нерациональная планировка. А если коридор еще и узкий – это сотни тысяч переплаченных рублей.

Самой удобной для 2-3-х комнатных квартир считается двусторонняя планировка, при которой размер коридора оптимален. Таких вариантов в «Новом Лесснере» более 90%. При этом даже в односторонних квартирах «Нового Лесснера» ширина коридора позволяет расположить вместительные шкафы-купе и тем самым эффективно использовать пространство.

Комнаты

В погоне за экономией многие застройщики предлагают квартиры с 10-метровыми комнатами. Мол, это модно и по-европейски. Мы же считаем это возвратом к эпохе хрущёвок. Спальня или детская – не то помещение, на котором нужно экономить. Иначе единственное, что вы сможете там поставить, – это кровать с тумбочкой. В «Новом Лесснере» площади комнат варьируются от 13 до 21,6 кв.м.

В «Новом Лесснере» отсутствуют студии, а на этаже располагается всего по 4-5 квартиры.

Вид из окна

Видовые квартиры, без сомнения, прекрасны. А что видят из окна остальные? Земля в центре города дорогая, а этажность низкая, поэтому дома строят довольно плотно. К сожалению, дворы-колодцы встречаются во многих современных проектах. Если не хотите наблюдать за жизнью соседей на расстоянии «вытянутой руки», выбирайте жилой комплекс с просторными дворовыми пространствами. Такой, как «Новый Лесснер».

Телефон отдела продаж: (812) 670-01-01

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Лесснер» – застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new-lessner/docs/

 

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией АО «Строительный трест»
31.05.2019 12:49

Лучшие каменщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области трудятся в «Строительном тресте»

30 мая во Дворце труда подвели итоги IX конкурса профессионального мастерства «Лучший каменщик».
фото предоставлено компанией ООО "Вектор развития"
31.05.2019 12:00

Бизнес в эпоху перемен. Реальная оптимизация налогов

Задаетесь вопросами: Как максимально эффективно и законно оптимизировать налоги? Как обезопасить активы бизнеса и собственников? Как действовать при угрозе уголовной или субсидиарной ответственности?
ГК «Полис Групп»
31.05.2019 11:33

ЖК «Полис на Московской» вырос на 6 этажей

ГК «Полис Групп» продолжает строительство ЖК «Полис на Московской».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
31.05.2019 11:15

Банк «Санкт-Петербург» реализовал проект по расширению использования ЕКП в мецинских учреждениях

30 мая в стоматологической поликлинике состоялась презентация возможностей Единой карты петербуржца при использовании в городских медицинских учреждениях.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
30.05.2019 18:00

Алло, Гараж? Скоро буду!

Строительная компания «Терминал-Ресурс», возводящая жилые комплексы «Образцовые кварталы», продолжает комплексное освоение территории в Пушкинском районе «На Царскосельских холмах». 24 мая 2019 года Комитетом по строительству Санкт-Петербурга было выдано Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства «Об участии в долевом строительстве» №33/2019 на строительство многоярусного наземного гаража с пристроенными помещениями.
Setl City
30.05.2019 17:57

«Петербургская Недвижимость» начала продажи новой очереди ЖК «Солнечный город»

Компания вывела на рынок два новых корпуса ЖК «Солнечный город», расположенного в Красносельском районе. Цены на старте продаж начинаются от 2,15 млн рублей: это одно из самых привлекательных предложений в домах Setl City.
АО «Строительный трест»
30.05.2019 16:16

Ипотека для военнослужащих в ЖК «Новое Купчино»

В мае Сбербанк России начал предоставлять кредиты на покупку квартир в первом этапе жилого комплекса «Новое Купчино» по программе «Военная ипотека».
«Главстрой Санкт-Петербург»
30.05.2019 14:00

«Главстрой Санкт-Петербург» подвел итоги детского вокального конкурса «Новые голоса»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», объявляет о завершении детского вокального конкурса «Новые голоса». Финальный гала-концерт прошел 26 мая.
Setl City
30.05.2019 13:43

Setl Group сдал второй детский сад в ЖК «Чистое небо»

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию второй детский сад с бассейном в жилом комплексе «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. Современное здание на пр. Королева, 76 сможет принять 190 малышей. Setl Group планирует передать его городу уже к середине июня.
предоставлено компанией «Галамарт»
30.05.2019 13:15

1 июня в Питере можно будет купить электрический чайник всего от 199 рублей

1 июня в Санкт-Петербурге состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт». Гости смогут приобрести товары для дома по ШОК-ценам и получить подарки, главные из которых – сертификаты на 20 000 и 30 000 рублей*.
фото предоставлено компанией МЕГА Парнас
30.05.2019 10:29

Оскар Ренкель в проекте «Модные субботы» МЕГИ Парнас

1 июня в 18.00 встречаем модное лето в пространстве Scandinavian МЕГИ Парнас. На этот раз, в ежемесячном проекте «Модные субботы» (0+) выступит сооснователь маркетингового агентства Badmamas, художник и медийная личность Оскар Ренкель, а также команда дизайнеров ИКЕА: Екатерина Фёдорова и Кэтино Мукбаниани.
Setl City
29.05.2019 16:41

Setl Group и «Петербургская Недвижимость» провели День донора

Акция добровольной сдачи крови среди сотрудников компаний уже стала доброй традицией: 29 мая она состоялась в четвертый раз.