На развязке КАД с Пулковским шоссе на три дня продлевают закрытие съезда

На кольцевой автодороге Петербурга продлевают работы на развязке с Пулковским шоссе, из-за которых закрыт один из съездов. Там строят съезд развязки со скоростной платной трассой М-11 «Москва – Петербург».

Съезд №3 с Пулковского шоссе из Петербурга на внутреннее кольцо КАД был полностью закрыт с 16 мая. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы с перекрытием движения должны были завершиться 31 мая, однако подрядчик, который строит трассу М-11, проинформировал управление о продлении сроков. Съезд будет перекрыт до 3 июня.

Дополнительно на участке с 68-го по 69-й километр внутреннего кольца КАД перекрыты полоса безопасности и первая полоса, а на второй, третьей и четвертой полосах скорость движения ограничена до 50 км/ч.

Полностью скоростную трассу планируется сдать в эксплуатацию до 29 сентября 2019 года. Однако сроки может снова сдвинуть развязка с продолжением Софийской улицы, которую еще строят и должны закончить только к 2021 году.





